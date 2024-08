GOSENS, L'esterno goleador a caccia di rilancio in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

A meno di clamorosi ribaltoni, (rimani aggiornato qui per le ultimissime notizie di mercato) sarà Robin Gosens l'ultimo colpo della Fiorentina in questo mercato estivo. L'esterno sinistro, dopo le esperienze con Atalanta e Inter, riabbraccerà la Serie A grazie alla Fiorentina, che ha concluso l'affare con la formula del prestito oneroso (di 750.000 euro) più sette milioni per il diritto di riscatto, che diventerà obbligo dopo il raggiungimento del 50% delle presenze del giocatore da titolare. Il giocatore ha fatto, per mancanza di tempo, le visite mediche direttamente a Berlino, città dove ha giocato con l'Union nell’ultima stagione, ed è atteso a Firenze, se non stasera, nella giornata di domani.

LA CARRIERA

L'esterno tedesco muove i suoi primi passi da professionista in Olanda, paese di origine del padre, grazie al quale possiede la doppia cittadinanza. Dopo le giovanili nel VfL Rhede e nel Vitesse, il classe 1994 si accasa prima in prestito al Dordrecht e poi passa a titolo definitivo all'Heracles Almelo. Schierato come terzino o come esterno, Gosens dimostra comunque un certo feeling col gol, che si trascinerà anche in Italia, dove approda nel 2017 come una delle tante operazioni di scouting della prima Atalanta di Gasperini, squadra che stava crescendo e diventando una big a tutti gli effetti. Le prime due stagioni agli ordini del Gasp sono un crescendo, con 4 gol e 3 assist totali, ma l'annata che ha fatto scoprire all'intera Europa, Nazionale tedesca compresa, è la stagione 2019/20. Da esterno nel 3-4-2-1, stesso modulo che incontrerà a Firenze, ha messo a referto 9 gol e 8 assist. Non fu affatto un fuoco di paglia, perché la stagione successiva, in un'Atalanta che ormai gioca a memoria, non solo conferma i numeri precedenti ma li migliora, abbattendo la doppia cifra di gol e calando leggermente negli assist (6).

Il mondo si accorge di Gosens e nell'agosto 2020 è convocato per la prima volta dalla selezione tedesca per affrontare i match di Nations League, esordendo contro la Spagna. Il giocatore acquisisce l’aura del top player a tutti gli effetti l’anno successivo, quando viene convocato da Löw per l'Europeo vinto poi dall'Italia. Il neo acquisto viola si mette in mostra soprattutto contro il Portogallo di Ronaldo, andando a segno nel 4-2 del match del girone. Dopo quell’estate, il calciatore torna a Bergamo ma è destinato a rimanerci per poco tempo, perché l’Inter lo individua come un rinforzo perfetto sulla fascia sinistra e, a gennaio, investe ben 27 milioni di euro. L'avventura con i campioni d'Italia però non decolla a causa di alcuni infortuni. Anche nella stagione successiva, sebbene ritrovi il gol, non riesce a recuperare lo smalto atalantino e i nerazzurri lo cedono infine in madre patria, in Germania, dove non aveva mai giocato. Con l'Union Berlino, in una stagione di ridimensionamento passando dalla Champions League alla lotta per non retrocedere, Gosens riesce comunque a mettere a referto 6 gol e 4 assist.