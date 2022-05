GOL, Media crollata senza Vlahovic: qualche numero

Uno dei problemi della Fiorentina in questa seconda parte di stagione è stato, numeri alla mano, il contributo dell’attacco e in generale i pochi gol segnati dalla squadra. Una sensazione che cresce se osserviamo qualche numero offensivo della squadra da quando è andato via il capocannoniere suo e (allora) del campionato, Dusan Vlahovic.

Dall’addio del serbo sono state giocate 17 partite tra Serie A e Coppa Italia e, in attesa della diciottesima, si può già iniziare a tracciare il bilancio. Che non è poi così idilliaco, anzi: sono solo 4 le gare in cui l’attacco è andato a segno con più di un gol e altrettante quelle in cui è rimasto a secco (due con la Juventus, sfida decisiva per l’Europa).

In 9 occasioni invece, quindi nel 50% delle partite, la Fiorentina ha segnato un gol. Con 19 reti totalizzate senza Vlahovic, la media dice 1,12 a partita. Molto lontano dall’1,86 che ha caratterizzato le prime 22 sfide di questa stagione, con la 9 viola indossata dal serbo classe 2000 sul quale ora a sognare sono i tifosi della Juventus.