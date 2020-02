"Abbiamo ricevuto tante offerte a gennaio per i nostri giocatori, ma abbiamo detto subito no a tutti". Questa è la risposta data da Daniele Pradè nel corso della conferenza di martedì a precisa domanda a proposito dei vari interessamenti per i gioielli viola come Castrovilli e Chiesa. Lo aveva sussurrato in giro per Milano anche Joe Barone, concludendo il discorso con una pernacchia indirizzata a chi aveva provato a far vacillare i dirigenti con offerte da capogiro. Non solo Chiesa, comunque apprezzatissimo in giro per l'Europa nonostante una prima parte di stagione tra pochi alti e qualche basso di troppo. Castrovilli, ad esempio, ha attirato le attenzioni di tutti i principali club italiani: tra tutti Napoli e Inter. Il suo essere un centrocampista con caratteristiche uniche, fa gola ai migliori tecnici d'Europa, ma anche qui la risposta è stata un sorriso e una vigorosa pacca sulla spalla "alla Cannavacciuolo".

Commisso ha dato espresso mandato ai propri manager di rifiutare qualsiasi proposta a qualsiasi prezzo. La Fiorentina non è più una boutique con prezzi attaccati ai cartellini in nome dell'autofinanziamento. E' una società forte, che non ha bisogno di vendere e dove "i soldi non sono un problema". Anche quando il presidente parla del futuro di Chiesa, non risponde: "lo venderemo perché vale tanto". Dice: "se ne andrà se sarà lui a chiederlo" e ancora, secondo Rocco, non l'ha chiesto. Un'altra svolta epocale, iniziata con i no estivi e proseguita in questo gennaio dal mercato caldissimo. Un cambio di filosofia che sarà alla base delle future ambizioni: mettere al sicuro i giocatori che fanno la differenza e completare la rosa mattone dopo mattone con l'espresso obiettivo di tornare presto in Europa.

Il domani viola non passerà solo dal mercato in entrata ma anche dalla forza espressa attraverso i no da scandire ripetutamente nei confronti degli altri club. Gioielli in cassaforte per puntare con decisione ad alzare l'asticella. Commisso ha tracciato la via e Barone la sta percorrendo senza esprimere dubbi.