GENOA-FIORENTINA 1-2, Rivivi il live di FV!

FINISCE A MARASSI! La Fiorentina centra il tris di vittorie. Successo meritato per i viola, che hanno dimostrato nel complesso di essere superiori al Genoa. Decisivi i cambi di Italiano, che dalla panchina pesca Saponara (autore del gol del vantaggio e dell'assist sul raddoppio di Bonaventura). La Fiorentina sale a quota 9 punti dopo 4 partite, la partenza migliore dei gigliati dalla stagione 2015/16. E martedì sotto con l'Inter...

90+6'- 1-2 GENOA! Criscito spiazza Dragowski. Il Genoa dimezza lo svantaggio ma dopo la rete l'arbitro fischia.

90+6'- RIGORE PER IL GENOA! Contatto in area tra Igor e Badelj, l'arbitro è a due passi e non ha dubbi. Sul dischetto Criscito.

90+6'- Ancora Bonaventura protagonista: transizione gestita alla grande, con corsa palla al piede al limite e passaggio col timing giusto per Callejon, la cui conclusione da posizione defilata viene deviata in angolo.

90+4'- Incursione di Biraschi: grande galoppata dell'esterno, che al momento del cross dal fondo colpisce però male, palla alle stelle.

90'- Saranno 6 i minuti di recupero. Si arriverà quindi fino al 96'.

90'- Azione che si sviluppa sulla sinistra ed è orchestrata da Saponara, che premia la sovrapposizione di Biraghi; dal fondo, il terzino crossa verso la porta, Sirigu respinge un pallone che si impenna e finisce di nuovo sui piedi di Saponara; il centrocampista con un colpo al volo prolunga palla per Bonaventura, che di destro trova un rasoterra che si infila sotto le gambe di un avversario e muore all'angolino. Partita magistrale di Jack.

89'- 2-0 FIORENTINA! Giacomo Bonaventura corona una partita da otto in pagella con un diagonale imparabile per Sirigu! Partita in ghiaccio per Italiano ed i suoi

86'- Check VAR per l'entrata di Kokorin. Dopo qualche istante di pausa, confermata la decisione dell'arbitro: è solo giallo.

85'- Ammonito Kokorin: stop sbagliato del russo, che per recuperare la palla interviene pericolosamente su Behrami.

83'- Benassi sembra essersi posizionato sull'out destro di difesa: in assenza di Venuti, Italiano lo prova quindi come terzino al posto di Odriozola, apparso stremato.

81'- Sostituzioni: escono Odriozola e Vlahovic, entrano Benassi e Kokorin.

79'-Amrabat decisivo in area viola! Ripiegamento profondo del neo-entrato, che anticipa di testa Rovella su un cross che spioveva pericolosamente sul secondo palo.

78'- Sostituzione: esce Pulgar, dentro Amrabat. Sarà il marocchino il mediano basso davanti alla difesa.

76'- Problemi per Pulgar e Odriozola: sia il centrocampista cileno che l'esterno spagnolo sono a terra a centrocampo, probabili crampi per entrambi.

75'- Quindici al termine più recupero. Fiorentina meritatamente in vantaggio grazie ad una prodezza di Saponara. Dopo qualche minuto di forcing Genoa, adesso i viola stanno controllando bene la partita, gestendo possesso e ritmi.

70'-Sirigu mostruoso su Duncan! Missile dal limite del ghanese, il portiere di casa la toglie dalla porta con dei riflessi impressionanti.

69'- Check chiuso, non è rigore. Si riparte con una rimessa per i viola.

67'- CHECK VAR IN CORSO: possibile rigore per il Genoa su un intervento in area viola di Quarta su Behrami, che dopo lo scontro è stato ammonito dall'arbitro per proteste. Il gioco è fermo da diversi minuti.

66'- Dragowski rischia in uscita: pallone in profondità per sfruttare la velocità di Kallon, chiusura di Quarta, Dragowski esce dai pali per evitare il calcio d'angolo ma colpisce male il pallone e lo regala a Kallon che da posizione defilata mette in mezzo un cross su cui chiude la difesa viola.

64' Sostituzione: cambia ancora Ballardini, fuori Fares e Tourè, dentro Behrami e Kallon. Un giocatore offensivo in campo in più per il Genoa che prova ad alzare baricentro e pericolosità.

61' CHE GOL!!! RICCARDO SAPONARA! Fiorentina in vantaggio: il numero otto viola riceve palla sull'out di sinistra, entra in area e con un destro di rara potenza e precisione pesca l'angolino lontano, nulla può Sirigu.

59'- Sostituzione: terzo cambio in casa Genoa, fuori Cambiaso, dentro Biraschi. Ballardini torna a cinque dietro .

55'- Punizione dai trenta metri per il Genoa dopo un duro intervento di Quarta su Pandev: piazzato affidato al neo entrato Hernani, che colpisce però la barriera della Fiorentina.

52'- Sostituzione: il Genoa cambia dalla cintola in sù; entrano Hernani e Pandev, escono Melegoni e Destro.

50'- Bella azione della Fiorentina che si sviluppa sulla destra, Callejon va al cross in mezzo, Vlahovic non ci arriva e sul secondo palo da posizione proibitiva Biraghi spara alto. Tutto fermo però per fuorigioco del terzino viola.

47'- Secondo tempo iniziato con un clima decisamente diverso: a Genova è infatti rispuntato il sole dopo un'ora di pioggia e nuvole.

1'- RIPARTITI A MARASSI! Il secondo tempo inizia sul punteggio di 0-0.

Nico Gonzalez non ce la fa: al suo posto entra Riccardo Saponara.

Durante l'intervallo per la Fiorentina si sono scaldati sia Saponara che Saponara, in pre-allarme per un problema muscolare occorso a Nico Gonzalez nel finire della prima frazione.

Partita condizionata nei primi minuti dalla fitta pioggia abbattutasi su Genova; col passare del tempo ed il diminuire della pioggia la Fiorentina ha preso il pallino del gioco in mano. Un paio di occasioni per i viola, di cui una punizione dal limite di Biraghi ed un tiro di Bonaventura deviato, in tutte e due le occasioni Sirigu ha dimostrato la sua affidabilità. Partita che a causa delle varie interruzioni dovute a scontri di gioco (tra cui l'infortunio occorso a Castrovilli, che è uscito al 25' al posto di Duncan) ha faticato ad acquistare ritmo. Nelle fila della Fiorentina Nico Gonzalez è sembrato uno dei più pericolosi; Vlahovic in ombra, controllato per ora benissimo da Maksimovic.

FINISCE IL PRIMO TEMPO: 0-0 a Marassi.

45+4'- Ammonito Biraghi, che allargando il braccio impedisce la progressione di Cambiaso sulla destra. Dagli sviluppi della punizione Destro salta più in alto di tutti ma non riesce a dare nè forza nè precisione al colpo di testa, che finisce alto.

45+2'- Grande azione della Fiorentina: Vlahovic viene a prendere palla all'altezza del centrocampo e la gira con un'apertura di collo di trenta metri lanciando Nico Gonzalez sulla sinistra; l'argentino mette in mezzo un cross teso su cui Callejon non arriva.

45'-Saranno 5 i minuti di recupero. Decisione dovuta alle diverse interruzioni avvenute in questo primo tempo, una su tutte quella dovuta all'infortunio di Castrovilli

40'- Bonaventura vicino al vantaggio! Transizione veloce della Fiorentina, Pulgar pesca Bonaventura al limite, conclusione che viene deviata e rende difficile l'intervento di Sirigu, ancora provvidenziale per mantenere lo 0-0.

36'- Primo ammonito in casa Fiorentina: è Alvaro Odriozola, che con una manata a Fares impedisce la partenza in progressione dell'esterno avversario.

33'- Problemi per Criscito dopo il contrasto con Gonzalez. Il difensore lascia per qualche minuto i suoi in dieci per un consulto coi medici rossoblù.

32'- Criscito miracoloso in chiusura! Pallone filtrante in area di Bonaventura, Nico Gonzalez controlla il pallone non perfettamente e prima di calciare all'altezza dell'area piccola viene chiuso da un intervento in scivolata del capitano genoano, che chiude in angolo.

26'- Castrovilli non ce la fa: esce il numero dieci, al suo posto Duncan.

25'- Chance Genoa: passaggio rischioso al limite dell'area di Odriozola, Destro anticipa Pulgar e conclude di prima da dentro l'area. Dragowski chiude bene lo specchio e respinge.

23'- OCCASIONE FIORENTINA: cross dalla destra di Callejon, sul secondo palo da pochi passi Castrovilli manca per centimetri la deviazione vincente; sullo slancio il numero dieci viola impatta fortemente con il costato contro il palo. Sanitari subito in campo ed apprensione per le condizioni del centrocampista. Si scalda preventivamente Duncan.

20'- Secondo ammonito per il Genoa: Vanheusden entra in ritardo su Nico Gonzalez, che aveva provocato anche l'ammonizione di Criscito. L'argentino rimane dolorante dopo l'intervento scomposto dell'avversario.

19'-Da qualche minuto la Fiorentina sta facendo la partita, il Genoa fatica ad alzare il baricentro.

15'- Sirigu si supera su Biraghi! Punizione del terzino viola, che dal limite conclude cercando di potenza il palo del portiere. Il portiere della Nazionale Italiana si distende e devia in angolo.

14'- Accellerazione bruciante di Gonzalz sulla trequarti! Criscito è costretto a stendere l'argentino al limite: punizione interessante e cartellino giallo per il capitano del Genoa

13'-Primo angolo della partita: lo conquista Odriozola con una progressione sulla destra chiusa da Criscito. Corner che non provoca problemi alla porta del Genoa.

12'- Chiusura fondamentale di Martinez Quarta su Melegoni, che in velocità aveva bruciato Igor dando via ad un contropiede pericoloso del Genoa. Secondo intervento difensivo di rilievo per l'argentino in questo avvio.

10'- Primo tiro in porta del match: Biraghi dalla trequarti conclude di sinistro, il pallone rimbalza davanti a Sirigu ma esce abbondantemente.

8'- Gioco fermo per un contrasto di gioco tra Tourè ed Igor, pallone restituito dal Genoa alla Fiorentina.

4'- Primi minuti condizionati dalla pioggia, che potrebbe essere un fatto re del match: l'intensità dell'acqua è aumentata a ridosso del fischio d'inizio e non accenna a diminuire.

1'PARTITI! La Fiorentina muove il primo pallone dell'incontro.

14:55- Squadre in campo al Marassi: cornice di pubblico non da grandi occasioni, complice la pioggia e la restrizione della capienza dello stadio. Circa 300 i supporters della Fiorentina.

Dall'altra parte, Ballardini varia uomini e modulo: non più 3-5-2, ma difesa a quattro e centrocampo con due mediani, la scelta tattica che aveva pagato nel secondo tempo col Cagliari viene riproposta dal primo minuto; il giovane Cambiaso parte da terzino destro; a centrocampo rientra l'ex Fiorentina Milan Badelj, che aveva saltato la trasferta di Cagliari per un problema fisico. Davanti fuori Goran Pandev, a far coppia con Mattia Destro ci sarà Filippo Melegoni.

Italiano cambia 6/11 rispetto ai titolari di Bergamo: l'unica scelta forzata è rappresentata dalla sostituzione di Lorenzo Venuti (out per un problema al polpaccio) con Alvaro Odriozola, che con l'Atalanta era subentrato a causa dell'infortunio al compagno a metà primo tempo. Le altre scelte sono dettate da esigenze tattiche e di turnazione in vista del match di martedì sera contro l'Inter: fuori per la prima volta Nikola Milenkovic; a riposo, almeno ad inizio partita Lucas Torreira, a centrocampo si rivede Gaetano Castrovilli ed in attacco torna Nico Gonzalez dopo lo scampolo di partita a Bergamo. Vlahovic intoccabile davanti.

Ecco le scelte dei due tecnici:

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Maksimovic, Vanheusden, Criscito, Cambiaso; Touré, Badelj, Rovella, Fares; Melengoni, Destro.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

La Fiorentina a Genova è alla ricerca di conferme dopo l'exploit di Bergamo e all'inseguimento della terza vittoria consecutiva. Tra il filotto di successi ed i viola c'è il Genoa, squadra reduce dalla spettacolare vittoria in rimonta di Cagliari. Vincenzo Italiano sfida Davide Ballardini, con cui ha perso in entrambi i precedenti nella scorsa stagione. A Marassi le squadre stanno per scendere in campo; FirenzeViola.it come al solito vi terrà aggiornati live sull'andamento della partita: a tra poco per il fischio d'inizio.