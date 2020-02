GARRISCA AL VENTO, Ecco la puntata odierna

Puntuale come ogni settimana torna "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina curata dalla redazione di FirenzeViola.it e in onda su Italia 7, condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto. Come al solito, imperdibile l'appuntamento con l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini che ha detto la sua sul mercato di gennaio viola: "Mi è molto piaciuto, a partire da Patrick Cutrone. Allo stesso tempo è stata molto importante l'operazione di Kouamè che la Fiorentina ha preso ad un prezzo clamoroso: 10 milioni di euro + 5 di bonus. A mio avviso molto poco per un giocatore fortissimo. Poi in difesa è arrivato Igor, difensore molto duttile e con grandi margini di miglioramente. A centrocampo alla fine è stato preso Duncan, giocatore che piace a Iachini e che è molto funzionale al suo gioco. Ma il colpo di mercato è stato sicuramente quello di Amrabat. Last minute è arrivato anche Agudelo".

Anche il punto come di consueto di Mario Sconcerti: "Le parole di Commisso sono state esagerate. Non si può parlare di porcherie altrimenti è necessario fare nomi e cognomi e così si va in tribunale. Non si può offendere la gente. La cosa più esagerata e clamorosa l'ha detto però Marcello Nicchi. A nome di tutti gli arbitri egli ha detto che essi sono disgustati dalle parole di Commisso. Lui non si può permettere di dire queste cose. Perché lui è un super partes e non si è reso conto di cosa ha detto. Non si può essere arbitrati da giudici che si sentono in diritto di essere disgustati. Il giudice non dice niente, esamina ed emette. Nel momento in cui ammette di essere disgustato finisce l'imparzialità del giudice. E il giudice stesso. Io chiedo ufficilmente alla Federcalcio di punire Nicchi come anche lo stesso Commisso. Ma Nicchi ha una pena più grave perché è un giudice".

Infine il vox populi del nostro Niccolò Santi. Guarda il video sotto per sentire tutte le voci.