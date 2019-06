GALLI, Chiesa? Contratto lungo non scredita. Bati...

Direttamente da Pitti Uomo, l'ex viola Giovanni Galli si è soffermato sulla possibilità che Gabriel Batistuta torni nella Fiorentina, e non solo: "Parliamo di un campione, ma non sappiamo ancora quali sono i ruoli quindi è presto. Il ritorno di Bati sarebbe straordinario per chi l'ha vissuto, cerchiamo di capire cosa vuol fare la proprietà. Prime mosse? Mi sono piaciute, Commisso ha portato entusiasmo. Non so se siano state le offese a ferire i Della Valle spingendoli ad andarsene, ma adesso c'è l'italo-americano che sa scherzare ma anche essere serio. Pradè? Sono tutte supposizioni, non si ha la certezza di niente. Intanto va fatto un organigramma, riempiendole piano piano coi vari compiti senza interferenze tra uno e l'altro. Aspettiamo, diamo tempo a Commisso di riprendersi dopo essersi immerso in una nuova realtà. Giovanni Galli in Fiorentina? Nessuno mi ha chiamato, rimango tifoso. Se mi arrivasse una telefonata, perché non andare ad incontrarli? Ma al momento non c'è niente. Chiesa? Si sono sentite tante chiacchiere, ho letto di contratti lunghi che forse sono sbagliati. E' una cosa che destabilizza, ma si chiariranno tra loro. Anche perché non è vero che con tre anni di contratto un giocatore perde di valore. E chi lo vorrà comprare il giocatore dovrà confrontarsi con Commisso".