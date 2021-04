GALLI, Che stoccata a Juric: "Resti pure a Verona"

Tra gli argomenti più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it, ci sono state le parole dell'ex portiere viola Giovanni Galli a propisito del successo ottenuto ieri dalla Fiorentina a Verona: "Se la massima espressione del Verona di Juric è quella di ieri sera, allora è bene che quest'allenatore rimanga a Verona e non sia venuto a Firenze. Non avevano idee, per tutto il primo tempo hanno insistito a sfondare sulla sinistra. A me ieri sera Juric non è piaciuto, per sessanta minuti hanno giocato alla stessa maniera. Ha messo dentro pure Kalinic, che ormai mi sembra abbia preso la strada del tramonto. Voglio rivedere fino alla fine questo Hellas per poter dare un'opinione più dettagliata e completa su Juric".

