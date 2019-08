FOTO-VIDEO FV, NARDELLA E COMMISSO: "NUOVO FRANCHI? DECIDE LA SOPRINTENDENZA"

Ottimismo e tanto lavoro ancora da fare. E' quanto emerge dall'incontro andato in scena oggi tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, i quali poi hanno parlato in una conferenza congiunta improvvisata.

Nardella: "Ringrazio Rocco per essere venuto, è la seconda volta che parliamo dello stadio. Abbiamo fatto un incontro positivo, vedendo tutte le opzioni, gli aspetti tecnici, la durata, gli investimenti... Oltre a studiare i vari esempi che abbiamo in Italia. Abbiamo fatto dei buoni passi in avanti: sono felice e ottimista che in tempi brevi troveremo la soluzione migliore. Fast, fast, fast: questo è il primo obiettivo. Nuovo incontro? Ci sentiamo ogni giorno con i collaboratori di Rocco, non ci diamo date. Uno dei prossimi step sarà quello di verificare alcuni aspetti dalla soprintendenza. La cosa importante è che lo stadio si fa, che sia la ristrutturazione del Franchi o nuovo. Paragoni con i DV? Non ne faccio, ora c'è una nuova proprietà e lavoriamo con i suoi metodi. Posso solo dire che lo stadio a Firenze si farà".

Commisso: "Ristrutturare il Franchi o stadio nuovo? Abbiamo delle opzioni. Bisogna ragionarci, vedere la tempistica e cosa la soprintendenza ci lascerà fare. C'è tempo, mi spiace ma è questa la situazione. Percentuali? Non si sa, si devono vedere le cose che ho detto. Fast, fast, fast, l'intenzione è quella di lasciare qualcosa di bello a Firenze. Il sindaco è stato eccellente ad aiutarci con questo progetto e gli architetti stanno lavorando per darci opzioni. Firenze è bellissima, ma qui ci vuole anche un po' di lavoro per fare lo stadio. Quando lo vedrete sarà bellissimo, ora ci vorrebbe la volontà delle altre parti della politica, le istituzioni, a farci fare quello che è giusto per la città".

Di seguito le foto e i video realizzati da FirenzeViola.it: