FOTO FV, Intanto a Milano si rivede l'ex ds Corvino

C'è anche l'ex dg viola Pantaleo Corvino in questi giorni a Milano per le ultime ore del calciomercato invernale. Il direttore sportivo salentino, reduce dalla seconda e difficile esperienza con la Fiorentina, è ancora alla ricerca di una nuova squadra dalla quale ripartire e non è detto che questi giorni nella capitale del calciomercato possano permettergli di intraprendere una nuova avventura. Ecco intanto le foto esclusive di Firenzeviola.it che mostrano Corvino a Milano: