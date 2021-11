FOTO, E intanto Ristic va a fare visita a Vlahovic

Visita particolare nel ritiro della Nazionale serba: come documentato attraverso i propri social, il manager di Dusan Vlahivic Darko Ristic - da mesi ormai in rotta con la Fiorentina per il mancato rinnovo del serbo con il club viola - è andato a trovare il numero 9 alla vigilia dell'amichevole della Serbia contro il Qatar. Nella foto postata su Instagram si può vedere a sinistra Vlahovic, al centro un sorridente Ristic e a sinistra un altro assistito del manager che tanto sta facendo discutere a Firenze (e non solo), ovvero Nemanja Radonjic, esterno del Benfica. Ecco lo scatto: