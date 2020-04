FORTE (TUTTOSPORT) A FV, Calcio? Giusto ripartire

Ieri Camillo Forte, giornalista di Tuttosport, ha parlato a FirenzeViola.it chiarendo il suo punto di vista in merito alla possibile riapertura dei campionati: "Se ci sono i presupposti, è giusto. E credo che far riprendere gli allenamenti dopo il 3 maggio sia l'intenzione un po' di tutti, anche della Federazione. Solo il Belgio la pensa diversamente. Se i contagi continuano a calare così, e se si hanno le giuste cautele, non vedo quali rischi possano incontrare i giocatori".

