Week end a seguire le partite per Rocco Commisso. E se ieri era al Franchi per Fiorentina-Juventus, oggi pomeriggio è atteso a San Gimignano per il derby delle Women contro la Florentia-San Gimignano (dopo la fusione). Questa intanto la formazione viola: Durante, Tortelli, Arnth, Vigilucci, Thogersen, Parisi, Breitner, Cordia, Guagni, De Vanna, Lazaro.