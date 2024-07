FIORENTINA, Via al ritiro di Preston: il programma

Primo giorno effettivo in quel di Preston per la Fiorentina. Dopo essere volata ieri alla volta dell'Inghilterra, la squadra di Palladino effettua oggi la sua prima intera giornata nel ritiro d'Oltremanica, dove lavorerà nel corso di questa tournée britannica in cui svolgerà tre test amichevoli, contro Preston, Bolton e Hull City. Radio FirenzeViola e FirenzeViola raggiungeranno in questi giorni il Regno Unito per seguire e raccontare passo dopo passo ciò che circonda la Fiorentina.