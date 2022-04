FIORENTINA, SOLAMENTE 6 GOL DI TESTA: È DECIMA IN SERIE A

Trovare un difetto alla stagione della Fiorentina è davvero complicato, soprattutto in un momento come questo in cui la squadra di Italiano sembra aver trovato gli equilibri e l'efficacia giusta per poter competere davvero con chiunque e legittimare la propria candidatura per un posto in zona Europa. Analizzando i dati della Lega Serie A però, si evince come i viola abbiano segnato solamente 6 gol di testa dall'inizio di campionato: 2 li ha realizzati Vlahovic (contro Torino e Sampdoria), 1 lo ha siglato Maleh (contro il Bologna), 1 Castrovilli (contro l'Hellas Verona), 1 Torreira (contro il Genoa) e 1 Nico Gonzalez (contro l'Empoli). Un dato che fa riflettere, soprattutto se paragonato all'Inter, che occupa il primo posto di questa speciale graduatoria e ne ha fatti ben 15. La Fiorentina si trova al 10° posto, al pari di Roma, Sassuolo e Cagliari.

In questo finale di stagione, dove i dettagli faranno sicuramente la differenza, è lecito aspettarsi un contributo in più in zona offensiva anche dai difensori, soprattutto da Milenkovic che ha dimostrato di essere in grado di segnare gol pesanti in passato: nel 2018/2019 è arrivato a quota 3 centri in A, nel 2019/2020 addirittura ha messo a segno 5 gol, la scorsa stagione ne ha fatti 3, mentre ora è fermo a 1 dalla prima giornata. I giocatori strutturati fisicamente non mancano e in tanti sono davvero abili in questo fondamentale: da Igor a Piatek, da Milenkovic a Nico Gonzalez, fino ad arrivare a Cabral. Italiano ha migliorato questa squadra in modo significativo, e sono i dati a testimoniarlo, ma se ora arrivasse qualche rete in più da palla inattiva, magari per sbloccare quelle gare chiuse e difficili, certo non guasterebbe.