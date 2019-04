FIORENTINA-NAPOLI 0-3, Rivivi il live dell'incontro

Finisce l'incontro con la netta vittoria del Napoli sulla Fiorentina

46' - Ancora in goal il Napoli questa volta con Lavezzi ben lanciato a rete. Il giocatore del Napoli si fa metà campo palla al piede beffa Cassani e segna il terzo goal mirando il primo palo

Tre minuti di recupero

44' - Pandev in piena area viola esegue un dribbling secco su Natali e tenta il tiro para Boruc, poi sulla ribattuta prova Lavezzi a mettere in rete ma era in fuorigioco

41' - Amauri al limite dell'area serve Marchionni che fa il velo per Cerci, l'ex giocatore della Roma tenta il tiro a girare e colpisce un difensore del Napoli

37' - Napoli che passeggia mentre la squadra viola continua a non riuscire a costruire un azione pericolosa da rete

33' - Cross di Jovetic per Cerci che non riesce a deviare a rete. palla sul fondo

32' - Tenta la giocata Cerci al limite dell'area per servire Jovetic, la giocata non gli riesce e si becca i fischi del pubblico

29' - Girandola di sostituzioni, Mazzarri si tutela in vista della sfida Champions contro il Chelsea, esce Cavani ed al suo posto entra in campo Pandev. Nella Fiorentina si rivede anche Cerci che entra in campo al posto di Vargas

26' - Ammonito il portiere del Napoli Rosati per perdita di tempo su l'ennesimo rinvio da fondo campo

24' - Secondo cambio effettuato da Walter Mazzarri, esce Hamsik ed entra al suo posto Gargano

18' - Si rivede Marchionni, esce dal campo uno spento Olivera ed entra al suo posto l'ex giocatore della Juventus, Marchionni.

16' - Invenzione di Lavezzi, dribbling secco in area e pallonetto su Boruc, il portiere viola effettua un miracolo e salva la porta gigliata

12' - Vicino al goal Amauri che in piena area stacca di testa e prova a segnare, palla alta sopra la traversa. Si rammarica il giocatore gigliato

9' - Ancora una volta Cavani pescato in piena area tutto solo ha il tempo di fermare la palla mirare la porta e trafiggere ancora una volta Boruc. Gravew errore di Cassani che non segue la difesa e tiene in gioco il solitario Cavani in piena area viola

5' - Succede poco in questi primi minuti, fermato poco fa Amauri ina piena area del Napoli

Inizia il secondo tempo

21:54 - Entra Salifu al posto di Behrami

=======Intervallo=======

50' - Finisce il primo tempo con il Napoli in vantaggio

49' - Ammonito anche Amauri che lanciato a rete non riesce ad arrivare sulla palla e la blocca con un braccio

47' - Brutto fallo di Olivera su Inler al limite dell'area partenopea, ammonito il giocatore viola

Cinque minuti di recupero

40' - Gioco fermo da alcuni minuti a causa di un infortunio subito da Cannavaro. Esce Cannavaro dal campo

37' - Punizione sulla fascia sinistra, palla al centro per Britos che a due passi dalla porta di Boruc spara alto

36' - Ancora il Napoli pericoloso da calcio d'angolo, la palla danza in area viola e viene spazzata in extremis da Gamberini

34' - Viola vicini al pari con Jovetic che in piena area sorprende tutti e tenta la battuta a rete, pallone che finisce di poco sul fondo alla detra di Rosati

32' - Sulla ripartenza viola Britos stende Behrami con una gomitata, l'arbitro vede tutto ed ammonisce il giocatore del Napoli

28' - Angolo a favore dei viola, alla battuta Vargas salta di testa Natali che piazza la palla a rete e solo il palo gli nega la gioia del goal

25' - Brutto fallo su Jovetic non fischiato dfall'arbitro, l'azione prosegue ed Amauri entra a gamba tesa su Maggio. Il giocatore del Napoli rimane a terra dolorante

24' - Angolo a favore del Napoli alla battuta Lavezzi, salta di testa Maggio e palla che si stampa sulla traversa e finisce sul fondo

23' - Fiorentina che prova a costruire azione da goal ma il Napoli è attento

18' - Contropiede viola che si conclude con un nulla di fatto, Amauri viene stoppato dalla difesa partenopea al momento del tiro

17' - Napoli vicino al due a zero, mischia in area che si conclude conun colpo di testa fuori misura di Hamsik

14' - Fiorentina ancora in difficoltà, è il Napoli in questo momento a fare la partita

10' - Primi problemi per Mazzarri esce Campagnaro per infortunio ed entra al suo posto Grava

6' - Azione importante di Varags che sulla sinistra riesce ad arrivare sul fondo ed a crossare per Jovetic che non riesce a deviare di testa ma la palla è arrivata a Cassani che ha tentato il tiro da fuori area, pallone che finisce di poco sul fondo.

3' - Nell'occasione del goal gamberini e Natali sono saliti dietro ad Hamsik lasciando solo in area Cavani che era tenuto in gioco da Nastasic.

2' - Napoli subito in vantaggio con Cavani che ben servito in area da Hamsik ha messo in rete la palla dell' uno a zero. Viola stordini e molto distratti in difesa

Inizia l'incontro

20:47 - Tutto pronto per il calcio d'inizio

Partita fondamentale per la squadra di Delio Rossi alla ricerca della terza cvittoria consecutiva contro la compagine di Mazzarri che si presenta a Firenze con la testa alla Champions. Segui il live di Fv

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina e Napoli, che a breve scenderanno in campo sul terreno del 'Franchi':

FIORENTINA: Boruc, Gamberini, Vargas, Jovetic, Olivera, Amauri, Natali, Nastasic, Cassani, Montolivo, Behrami. A disp. Neto, Felipe, Salifu, Cerci, Ljajic, Marchionni, Romulo. All. Delio Rossi

NAPOLI: Rosati, Cavani, Dossena, Maggio, Campagnaro, Hamsik, Dzemaili, Lavezzi, Cannavaro, Britos, Inler. A disp: De Sanctis, Grava, Zuniga, Fernandez, Gargano, Pandev, Dezi. All, Mazzarri