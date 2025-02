Fiorentina-Lecce, l'ex dirigente viola Corvino non sarà al Franchi a vedere la partita

vedi letture

Questa sera andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la gara tra Fiorentina e Lecce, valida per la 27esima giornata di Serie A. Tra gli ex della gara c'è il responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino che vanta in passato circa dieci anni come dirigente della Fiorentina. Però, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, questa sera Corvino non sarà presente al Franchi a vedere la partita.

Per motivi personale il dirigente del Lecce non ha potuto seguire la squadra per la trasferta di Firenze e, come è accaduto anche l'anno scorso, non sarà sugli spalti a vedere la partita. Rimandato quindi ancora una volta il suo ritorno a Firenze da dirigente del Lecce.