FIORENTINA-LAZIO 0-3, Rivivi il LIVE di FV!

92' - Finisce qua: la Lazio vince lo scontro diretto per la zona Europa contro la Fiorentina per 3-0. Molto male la squadra viola, che si è fatta apprezzare solo nei primi 30'. Poi un monologo biancoceleste al Franchi

90' - Assegnati 2' di recupero

89' - Dentro Amrabat, fuori Sottil in casa Fiorentina

87' - Viola in bambola totale adesso: Basic, da poco entrato, si mangia un gol a porta vuota dopo un primo intervento di Terracciano

85' - Espulso Torreira: secondo giallo per il regista che protesta per una decisione di Orsato. Viola in 10 negli ultimi minuti e a La Spezia mancherà mezzo centrocampo...

82' - Dopo un controllo Var, viene confermato il gol della Lazio

81' - TRIS DELLA LAZIO. Autogol di Biraghi. Ennesimo svarione della difesa della Fiorentina, scatta in contropiede l'attaccante biancoceleste servito da Zaccagni, tiro da posizione defilata del numero 17 ed autorete sfortunata del capitano viola: 0-3, partita chiusa

77' - Altri cambi per i viola: fuori Cabral, dentro Piatek. Dentro anche Ikoné e fuori Bonaventura

75' - Reagisce la Fiorentina: angolo dalla sinistra, colpo di testa di Milenkovic ma palla alta sopra la traversa

70' - RADDOPPIO DELLA LAZIO. Gol in contropiede di Ciro Immobile. La Fiorentina si fa sorprendere, la palla arriva al numero 17 che si presenta a tu per tu con Terracciano e fa il 2-0. Malissimo Nastasic nella circostanza.

69' - Cambio nella Lazio: fuori Lazzari e dentri Hysaj

67' - Giallo a Lazzari per fallo su Sottil

65' - Rigore per la Fiorentina per un fallo su Castrovilli: Orsato va al Var e lo annulla. Niente tiro dal dischetto per i viola

62' - Si fa vedere la Fiorentina: bella palla di Sottil sulla sinistra per Cabral che prova a staccare di testa ma la palla finisce sul fondo

60' - Cambi anche nella Lazio: fuori Lucas Leiva e Pedro, dentro Cataldi e Felipe Anderson

59' - Doppio cambio viola: dentro Nico Gonzalez e Castrovilli al posto di Callejon e Duncan

55' - Ancora Lazio pericolosa, fallo di Torreira a centrocampo (poi l'uruguagio sarà ammonito), palla di Immobile per Pedro che commette fallo su Terracciano. Gioco fermo per sincerarsi delle condizioni del portiere

53' - GOL DELLA LAZIO. Azione in profondità per Milinkovic-Savic che si ritrova a tu per tu con Terracciano, si beve Milenkovic e Biraghi in area e fa 1-0. Male la difesa viola in questa occasione

50' - Primo giallo per i viola ed è pesante: ammonito Bonaventura che era diffidato, salterà la gara del 14 febbraio a La Spezia

49' - Azione pericolosa della Fiorentina: palla recuperata sulla destra, pallone a Torreira che fa partire un tiro troppo debole facile preda di Strakosha

46' - Via alla ripresa: nessun cambio tra le formazioni che hanno concluso il primo tempo

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui il primo tempo: 0-0 dopo la prima frazione, meglio la Fiorentina fino alla mezz'ora poi è venuta fuori la Lazio che ha sfiorato più volte il gol.

46' - Giallo per simulazione a Pedro che si era tuffato in area viola

45' - Assegnati 2' di recupero ma poco fa Lazio ancora pericolosa con Terracciano protagonista

43' - Contropiede della Lazio con Pedro che però spreca tutto: botta dalla distanza che finisce altissima

42' - Sembra finita la sfuriata della Lazio, ora match più in equilibrio

38' - Ancora Lazio pericolosa con un diagonale di Milinkovic-Savic sul quale si avventa Immobile ma Milenkovic salva tutto e mette in angolo. Ma la Lazio sta crescendo, la Fiorentina sta accusando il colpo...

36' - Strepitoso Terracciano su Pedro! Palla sulla sinistra per l'ex Roma che penetra in area e spara a mezz'altezza, si salva il portiere viola. Poi Immobile mette alto... ma che brividi!

33' - Rischio viola poco dopo la mezz'ora: sugli sviluppi di un corner viola, la Lazio parte in contropiede con Luis Alberto che serve l'accorrente Immobile che però spara addosso a Terracciano. Palla messa in corner

30' - Primo cartellino giallo della partita: se lo prende Lucas Leiva per un brutto fallo su Sottil

28' - Punizione per i viola sulla sinistra, palla messa fuori dalla Lazio, Torreira riceve la sfera e si coordina ed esplode un tiro che finisce di poco alto. La palla era stata deviata da Luis Alberto e sarebbe stato angolo ma Orsato non se ne avvede e assegna la rimessa dal fondo

26' - Viola ancora pericolosi con Bonaventura: bella palla di Venuti per il centrocampista viola che con l'interno destro va al tiro e manda il pallone di poco sul fondo

21' - Risponde la Lazio: botta di Immobile dalla distanza ma la palla finisce alta sopra la traversa

19' - Fiorentina ad un passo dal gol con Cabral: palla di Torreira per Sottil che serve Biraghi sulla sinistra, cross al centro per Cabral che schiaccia però troppo centralmente e si fa respingere il pallone da Strakosha. Viola molto pericolosi

15' - Sbaglia Duncan che a metà campo perde un pallone, poi la Lazio spreca... ma serve più attenzione

12' - Prima azione pericolosa della Fiorentina, anche se viziata da offiside: palla sulla destra per Callejon che va al cross per Sottil (in fuorigioco) che vede Cabral in area. Girata del brasiliano che non centra la porta. La Lazio poi libera

7' - Pallone in profondità di Immobile per Zaccagni ma Nastasic spazza via

5' - Angolo per la Fiorentina, la Lazio mette fuori poi Dunca calibra male il controcross

3' - Subito un pallone recapitato per vie centrali a Cabral che poi si appoggia a Venuti che spreca tutto. Già nel vivo il brasiliano

1' - Inizia la partita! Fiorentina che nel primo tempo attaccherà in direzione Curva Ferrovia.

0' - Squadre in campo, schierate davanti alla tribuna coperta: risuona l'inno della Serie A. Fiorentina con il completo viola, Lazio con maglia celeste e pantaloni bianchi

Dopo la sosta e la turbolenta chiusura di calciomercato, torna il campionato anche per la Fiorentina che oggi - in un match valido per la 24a giornata - ospita al Franchi la Lazio di Maurizio Sarri, ferma a quota 36 punti al pari dei viola e reduce dallo 0-0 casalingo contro l'Atalanta. La Fiorentina, salutato Vlahovic, vuole subito riprendere il feeling con la vittoria e per farlo si affida al neo arrivato Cabral, che oggi parte per la prima volta dal 1' assieme a Callejon e Sottil. Sorpresa anche nel reparto arretrato: non c'è Martinez Quarta ma Nastasic al centro della difesa con Milenkovic. Ecco le formazioni ufficiali del match, che avrà inizio alle ore 20:45.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Cabral, Callejón.

A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Saponara, Castrovilli, Ikoné, Maleh, Terzic, Piatek, Gonzalez, Amrabat, Kokorin, Igor.

Allenatore: Italiano.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Reina, Adamonis, Felipe Anderson, Cabral, Romero, Hysaj, Radu, Moro, André Anderson, Cataldi, Floriani Mussolini, Basic.

Allenatore: Sarri.

Arbitro: Orsato

Assistenti: Liberti-Mastrodonato

IV uomo: Paterna

Var: Chiffi

A.Var: Costanzo