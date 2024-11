FIORENTINA-INTER, ATTACCHI STELLARI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina-Inter domenica sarà uno scontro al vertice come non accadeva da anni, merito di numeri in difesa e in attacco che sono tra i migliori della A. Nelle prime 13 giornate di campionato infatti le due squadre hanno mostrato difese solide: sul podio con 10 gol subiti i viola (dietro Juve e Napoli), quinta difesa l'Inter con 14 gol (tra le due squadre si piazza l'Empoli con 11) mentre in Champions è imbattuta. In attacco la Fiorentina ha segnato quasi sempre restando a secco solo due gare, contro Venezia ed Empoli, prima dell'exploit post Lazio insomma, ed ha il quarto attacco con 27 gol. L'Inter è seconda dietro l'Atalanta per gol segnati: 34 contro 31; ha segnato in tutte le gare di campionato.

Fiorentina-Inter sarà anche la sfida tra Moise Kean e Lautaro Martinez, anche se l'attaccante più prolifico al momento è Thuram. In questo inizio di stagione, Kean ha già messo a segno 9 gol in serie A, un gol ogni 112', oltre ad un assist, che lo rendono uno dei giocatori più determinanti per la Fiorentina, anche se c'è una cooperativa di giocatori che è andata in gol.

Anche l'Inter è andata a segno con tanti giocatori (basti pensare alla gara di Verona) ma i due giocatori più temibili sono Marcus Thuram e Lautaro Martinez, coppia da 14 gol. In questo momento Thuram che ha giocato tutte le 13 gare è avanti, secondo nella classifica cannonieri con 9 gol come Kean (che ha saltato la gara col Genoa) ma anche tre assist. Lautaro Martinez è un po' indietro nella classifica, per un inizio di stagione non brillantissimo. Fin qui ha collezionato 5 gol ma anche tre assist ed è in ripresa nonostante la febbre lo abbia fermato a Verona. In queste ore la sua esclusione dall'elenco del The Best Fifa 2024, nonostante lo scudetto con l'Inter e la Coppa America, sta creando non poche polemiche, come quella espressa dal presidnete dell'Inter Marotta.

Insomma domenica la sfida tra questi attaccanti metterà a dura prova le difese e la corsa-scudetto (questa è la realtà) tra le due squadre sarà anche una corsa a vincere la classifica cannonieri dove ora è abbastanza tranquillo in vetta Retegui (con 12 gol).