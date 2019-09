FIORENTINA, Il programma odierno in casa viola

Allenamento di rifinitura previsto per questa mattina in casa Fiorentina, coi viola che si alleneranno per l'ultima volta a Firenze attorno alle ore 10:00. Nel primo pomeriggio, alle 15.30, classica conferenza stampa della vigilia per il tecnico Vincenzo Montella poi in serata la partenza alla volta di Milano. Alle 17, invece, allo stadio Franchi sarà la volta della Primavera di Bigica che sfiderà la Roma di De Rossi.