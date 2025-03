Fiorentina, il programma di oggi: terzo ed ultimo giorno libero per i viola

Dopo il weekend Palladino ha concesso ai suoi anche il lunedì libero. Terzo ed ultimo giorno consecutivo di riposo per i gigliati che da domani torneranno a lavorare sul campo al Viola Park per preparare il ritorno della Serie A dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Ranieri e compagni sono attesi dal big match del Franchi contro l'Atalanta in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00. Tornando alle nazionali, questo pomeriggio, alle ore 18:15, scenderà in campo Cher Ndour con gli "azzurrini" dell'Italia Under21 in amichevole contro la Danimarca.