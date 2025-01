La Fiorentina prosegue il suo programma di avvicinamento alla partita di domenica prossima contro la Lazio, all'Olimpico di Roma alle ore 20:45. La squadra agli ordini di Raffaele Palladino si ritroverà questo pomeriggio al Viola Park per il terzultimo allenamento prima della sfida contro i biancocelesti. Restano da valutare le condizioni di Danilo Cataldi, ancora in dubbio per domenica.