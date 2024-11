FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Archiviata la sconfitta di giovedì sera in Conference League contro l'Apoel Nicosia, la Fiorentina oggi (la squadra ieri non ha svolto allenamenti essendo rientrata da Cipro solo all'ora di pranzo) inizia a preparare l'ultimo impegno prima della sosta nazionali. Biraghi e compagni quest'oggi scenderanno in campo al Viola Park agli ordini di Raffaele Palladino per una seduta di allenamento di rifinitura in vista del match di domani pomeriggio, al Franchi alle ore 15:00, contro il Verona.