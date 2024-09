FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

Seduta mattutina per la Fiorentina di Raffaele Palladino: agli ordini del tecnico campano, Biraghi e i suoi si ritroveranno stamani per un allenamento che inizierà alle 10.30 al Viola Park. Si continuerà a preparare la sfida di domenica (ore 12.30) contro la Lazio, una partita in cui Palladino dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa. Giornata importante anche extra-campo: è in programma oggi il primo incontro tra Rocco Commisso e la neo-sindaca di Firenze Sara Funaro, con il tema stadio al centro del faccia a faccia. Tutti gli aggiornamenti su questo e molto altro su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!