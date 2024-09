FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

La Fiorentina riprende il suo programma d'avvicinamento alla sfida di domenica contro la Lazio dopo il giorno di riposo concesso ieri da Palladino alla sua squadra, che oggi si ritroverà nel pomeriggio al Viola Park per l'allenamento previsto attorno alle ore 16. C'è attesa per Gudmundsson: l'islandese dovrebbe partecipare alla seduta con il gruppo e lanciare così la sua presenza in vista della Lazio domenica prossima.