FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È già tempo di vigilia in casa Fiorentina. Domani, infatti, il gruppo viola inizierà l'ultimo ciclo di amichevoli prima dell'inizio del campionato. Al Viola Park arriva il Montpellier, il primo avversario di questo pre campiontato che milita in una massima serie. Sarà interessante vedere se il tecnico Raffaele Palladino schiererà anche Lucas Martinez Quarta, che ha rinunciato ad alcuni giorni di ferie per mettersi subito a disposizione della squadra. Difficile vedere invece Amrabat che comunque è tornato e si è allenato in gruppo.