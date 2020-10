INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PEZZELLA, CAVIGLIA RIPULITA STAMANI: TUTTO OK Arrivano aggiornamenti sull'infortunio rimediato da German Pezzella nell'ultima gara con l'Udinese. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it nella giornata di oggi, intorno all'ora di pranzo, il capitano viola si è sottoposto ad un intervento di... Arrivano aggiornamenti sull'infortunio rimediato da German Pezzella nell'ultima gara con l'Udinese. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it nella giornata di oggi, intorno all'ora di pranzo, il capitano viola si è sottoposto ad un intervento di... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Archiviato l'impegno di Coppa Italia col Padova, la Fiorentina prosegue nella preparazione del prossimo impegno di campionato, la trasferta di domenica a Roma contro i giallorossi. Nella giornata di oggi allenamento nel primo pomeriggio per il gruppo viola agli ordini di... Archiviato l'impegno di Coppa Italia col Padova, la Fiorentina prosegue nella preparazione del prossimo impegno di campionato, la trasferta di domenica a Roma contro i giallorossi. Nella giornata di oggi allenamento nel primo pomeriggio per il gruppo viola agli ordini di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi