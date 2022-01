FIORENTINA-GENOA 6-0, Rivivi il LIVE di FV!

22.42 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

22.41 - Un 6-0 senza storia permette alla Fiorentina di ripartire al meglio dopo la sconfitta di Torino. Italiano può sorridere: l'Europa è ancora un obiettivo concreto.

90' - E FINISCE QUI! Una Fiorentina stellare batte 6-0 il Genoa.

87' - Caicedo va ad un soffio dal gol della bandiera, sparando fuori di pochissimo un mancino dal limite.

84' - Partita che ormai non ha più nulla da dire. Si attende solo il fischio finale.

79' - Ikoné entrato molto bene, sulla sinistra ha già offerto un paio di giocate pregevoli oltre all'assist per Torreira.

78' - Nel Genoa entra Buksa al posto di Destro, per la Fiorentina Pulgar per un applauditissimo Torreira.

77' - Cross al bacio di Ikone che pesca Torreira tutto solo in area. Colpo di testa, rete e gol del 6-0.

77' - ALTRO GOL! SEGNA TORREIRA SU CROSS PREGEVOLE DI IKONÉ!

74' - Giallo a Torreira per un fallo che non pareva esserci a centrocampo.

70' - Girandola di cambi per la Fiorentina: entrano Callejon, Terzic, Bonaventura e Ikoné, escono proprio Biraghi, Saponara, Duncan e Nico Gonzalez.

69' - Un altro gioiello del capitano viola che dai 22 metri trova l'angolino. Lo ripetiamo: ormai è una sentenza!

69' - INCREDIBILE BIRAGHI! ANCORA IN GOL SU PUNIZIONE: È 5-0!

67' - Cambio nel Genoa: entra Caicedo al posto di Yeboah.

64' - Torreira ci prova al volo dopo un contropiede, palla deviata che arriva a Sirigu.

62' - Fiorentina in totale controllo della gara.

58' - Bonaventura calcia alto con il destro dopo un'altra azione pregevole dei viola.

56' - Fiorentina che adesso controlla il largo vantaggio. Una prova fin qui monumentale della squadra di Italiano.

51' - Palla al bacio di Bonaventura per Vlahovic alle spalle della difesa: stop perfetto dell'attaccante serbo che con un tocco sotto scavalca Sirigu che stavolta non può nulla.

51' - VLAHOVIC FA 4-0! CHE GOL!

49' - Terracciano costretto ad uscire basso su Yeboah in extremis salva i suoi.

46' - Giocata che esalta il pubblico di Saponara quasi sulla linea laterale di sinistra.

45' - SI RIPARTE! Un doppio cambio nel Genoa: escono Calafiori e Sturaro, entrano Bani e Melegoni.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI UN PRIMO TEMPO STELLARE DELLA FIORENTINA! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 3-0.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Rischia in area la Fiorentina, con Milenkovic che riesce a fermare Destro poco prima del tiro.

42' - Una conclusione perfetta di Biraghi che si insacca all'angolino. Dopo Napoli un'altra perla del capitano viola.

42' - GOOOOOLLLL!!! BIRAGHI SU PUNIZIONE FA 3-0! È DIVENTATO UNA SENTENZA!

41' - Giallo a Sturaro che ferma con le cattive Saponara sulla trequarti.

40' - Vlahovic spreca un quattro contro due provando il tiro invece di passarla, e viene murato.

39' - Tiro al volo da lontanissimo di Badelj che calcia in curva.

36' - Giallo a Portanova per un altro fallaccio, questa volta su Odriozola. Gli animi si scaldano un po'.

34' - Azione bellissima della Fiorentina, con Torreira che ruba palla alta e poi un cross al bacio di Biraghi: Bonaventura prima incorna, poi si avventa sulla respinta di Sirigu e fa 2-0. Partita perfetta della Fiorentina fin qui.

34' - GOOOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! BONAVENTURA FA 2-0!

32' - Fallaccio di Calafiori su Nico Gonzalez che gli costa il giallo. Ma era da arancione...

29' - Vlahovic ad un soffio dal gol! Di testa su cross di Nico Gonzalez spedisce di un soffio a lato. Ma la Fiorentina diverte e si diverte.

28' - Torreira! Destro potente dalla distanza sul quale è attento Sirigu, che respinge con i guanti.

27' - Possesso palla prolungato della Fiorentina che gioca spesso nei pressi dell'area di rigore del Genoa.

23' - Maleh! Prova un altro eurogol in rovesciata, ma il pallone finisce fuori come sul tiro al volo di inizio match. Bel tentativo però del centrocampista.

19' - Saponara! Questa volta non perfetto con il colpo di testa debole e centrale dopo un'altra bella sgroppata di Odriozola.

16' - È BUONO! FIORENTINA IN VANTAGGIO CON ODRIOZOLA!

15' - GOL DI ODRIOZOLA! Ma la posizione di Vlahovic è da valutare... Tocco di Nico Gonzalez geniale per l'attaccante serbo che viene bloccato da Sirigu. Il pallone schizza ad Odriozola che è bravissimo a ribadire in rete. Il Franchi esulta, ma il VAR è a lavoro.

14' - Terracciano con un grande intervento aveva salvato su Destro, che però era in evidente posizione di fuorigioco.

13' - Saponara continua ad essere ispiratissimo in questo inizio, si libera con una giocata e tenta il tiro a giro: fuori di non molto.

11' - Sirigu para il cucchiaio! Vlahovic pareva aver spiazzato il portiere del Genoa, che con un guizzo riesce però a far suo il pallone. Si resta sullo 0-0!

10' - CALCIO DI RIGORE! Dopo aver rivisto l'episodio al VAR, l'arbitro cambia la decisione. Vlahovic sul dischetto.

9' - Contatto netto in area tra Saponara e Ostigard: l'arbitro sorvola ma il pubblico e i giocatori protestano.

7' - Pericoloso contropiede del Genoa fermato in area da Milenkovic, che in precedenza aveva calciato bene da lontano ma era stato murato.

6' - Brivido per Terracciano! Portanova calcia da centrocampo e per poco non lo sorprende: per fortuna la palla termina alta sopra la traversa.

6' - Tiro al volo da posizione defilata di Maleh che avrebbe fatto venire giù lo stadio. Palla che però termina fuori.

3' - Strappo di Nico Gonzalez che salta Calafiori e prova il tocco dentro in area fermato dalla difesa del Genoa. Ma buon inizio della Fiorentina.

3' - Lo schema da angolo porta al tiro dalla distanza di Biraghi: murato.

2' - Prima occasione per la Fiorentina con un cross da dentro l'area di Biraghi che si impenna. Alla fine è Destro ad arrivare e mettere in corner.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

20.44 - Entrano in campo in questo momento le due squadre. Fiorentina in classica divisa viola, Genoa in bianco.

Amici di FirenzeViola.it benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Genoa, gara valida per la 22esima giornata di Serie A. L'occasione per la squadra di Italiano di dare seguito alla vittoria di Napoli e riprendere il proprio cammino in campionato, interrotto dallo 0-4 in casa del Torino. Dall'altra parte c'è il Genoa di Konko che, esonerato Shevchenko, spera di portare a casa punti importanti in chiave salvezza. Il tutto davanti a soli 5mila spettatori, un dettaglio non da poco se consideriamo la spinta del pubblico alla squadra. Vi racconteremo in diretta come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Biraghi, Milenkovic, Igor, Odriozola, Bonaventura, Torreira, Maleh, Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Genoa (4-3-3): Sirigu, Hefti, Vanheusden, Ostigard, Calafiori, Sturaro, Badelj, Galdames, Yeboah, Destro, Portanova.