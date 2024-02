FIORENTINA-FROSINONE 5-1, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Cronaca dall'Artemio Franchi a cura di Niccolò Santi

FINE SECONDO TEMPO

92' - Arriva un giallo per Nzola in questi istanti finali di gara

90' - L'arbitro Feliciani opta per tre minuti di recupero

87' - BARAK! Altra occasionissima per il centrocampista la cui conslusione viene disinnescata da Turati

84' - GOOOOOOOOOOLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOLLLLL!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!!!!!! BARAAAAAAAK!!!! Arriva il 5-1 del ceco che approfitta alla grande della respinta di Turati sul tiro a due passi di Nzola

83' - Barak guadagna una punizione da posizione angolata

82' - Cambio per la Fiorentina: dentro Barak, fuori Beltran

81' - MANDRAGORA! Colpo di testa sul fondo di poco per il centrocampista classe '97

80' - BONAVENTURA! Dopo un'occasione pericolosissima mancata da Ikoné su assist di Beltran, ci prova Jack da fuori area sfiorando il secondo palo

79' - Reinier prova a impensierire di testa Terracciano, senza riuscirci. Conclusione alta sopra la traversa

77' - Per il Frosinone fuori Gelli e dentro Cheddira

76' - Gestione prolungata del pallone da parte della squadra di Italiano

73' - Per la Fiorentina entrano Comuzzo, Arthur e Nzola; fuori Quarta, Duncan e Belotti

71' - Ikoné entra dentro l'area di rigore e appoggia per Belotti che però viene anticipato da Valeri

69' - Cartellino giallo per Terracciano per perdita di tempo

68' - Applausi per Belotti dopo l'ottimo lavoro di pressing su Romagnoli

65' - GOL PER IL FROSINONE! MAZZITELLI! Il numero 36 su punizione dal limite dell'area spiazza Terracciano: adesso il punteggio è di 4-1

63' - Doppio cambio per il Frosinone: escono Barrenechea e Harroui, entrano Reinier e Brescianini

62' - Ancora molti errori tecnici in questo secondo tempo per il Frosinone di Di Francesco

59' - Cambio per la Fiorentina: entra Bonaventura, esce Gonzalez tra gli applausi del pubblico

58' - Lirola si inserisce in area ma su pressione di Quarta finisce per inciampare sul pallone, che finisce sul fondo

55' - KAIO JORGE! Il brasiliano del Frosinone soffia la palla a Quarta e calcia potente: super risposta di Terracciano

53' - GOOOOOOOOOLLLLLL!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!!!!! GONZALEEEEEEZZZZZZ!!!!!!!! Grandissimo gol dell'ex Stoccarda che al volo approfitta di una carambola in area per spedire dritto in rete: poker della Fiorentina, 4-0

51' - Gonzalez cerca Belotti in area che tenta il tiro trovando la respinta avversaria

50' - Romagnoli stende Belotti e si prende l'ammonizione

48’ - Arriva il dato ufficiale degli spettatori presenti sugli spalti del Franchi oggi: 25.397 per un incasso pari a 505.126 euro

46’ - La squadra di Di Francesco rientra in campo con due cambi: fuori Monterisi e Seck per Romagnoli e Lirola

45' - Si riparte! Batte il Frosinone

INIZIO SECONDO TEMPO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro Feliciani concede un minuto di recupero

43' - GOOOOOOOOLLL!!!!!!! GOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!!! QUARTAAAAAAAAAAA!!!!!! L'argentino approfitta al meglio del calcio d'angolo di Biraghi per colpire di testa baciando la traversa e superando la linea, con la conferma della goal line technology. È 3-0 per la Fiorentina

42' - DUNCAN! Il ghanese sfrutta il velo di Biraghi per sistemarsi il pallone e calciare potente da fuori area: conclusione deviata in angolo

41' - Bel dribbling di Kayode che poi scarica per Gonzalez il quale mette un traversone basso innocuo

38' - SOULÉ! Mancino a giro che finisce alto di poco

36' - GONZALEZ! Nuova grande imbucata di Ikoné che serve l'argentino il quale davanti a Turati colpisce male mancando totalmente lo specchio

34' - Kaio Jorge sforbicia debolmente incappando anche nella deviazione della difesa viola in angolo

32' - Belotti fa la sponda per Biraghi che viene chiuso sulla fascia dalla difesa avversaria. Prestazione da attaccante vero, sin qui, del "Gallo"

30' - Valeri prova a innescare Kaio Jorge ma c'è la chiusura perfetta di Quarta

27' - HARROUI! Tiro potente da fuori area da parte del numero 21 giallazzurro che finisce oltre il secondo palo

25' - Fase di possesso da parte del Frosinone che cerca gli spazi giusti per far male alla Fiorentina

23' - MANDRAGORA! Belotti mette a tu per tu con Turati il centrocampista viola che spara clamorosamente alle stelle

21' - Kaio Jorge alza la gamba su Milenkovic ma l'arbitro non valuta che ci siano i presupposti per un'ammonizione

18' - GOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!!!! GOOOOOOLLLLLL!!!!!!!!!! IKONÉÉÉÉÉÉ!!!!! Grande spunto del francese che fa partire il mancino al limite dell'area trovando anche la deviazione avversaria! Che partita dell'ex Lille il quale trova subito il raddoppio nonché la prima rete in campionato: è 2-0 per i viola

17' - Ikoné va via in velocità ad Okoli e mette in mezzo all'area di rigore avversaria un pallone perfetto per Belotti che in scivolata batte Turati e porta in vantaggio la Fiorentina

15' - GOOOOOOOOLLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOLLLL!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!! BELOOOOOTTTTTIIIIIIIIIII!!!!!!!!!! Primo gol in maglia gigliata del "Gallo" che sfrutta a meraviglia l'ottima serpentina di Ikoné dalla destra calciando in rete! È 1-0 per la Fiorentina

13' - Seck entra area di rigore e lascia partire il mancino, smorzato da Biraghi che permette a Terracciano di raccogliere serenamente la sfera

11' - BELTRAN! Traversa dell'argentino, di testa, sugli sviluppi del calcio d'angolo dopo la spizzata di Gonzalez. Poi Ikoné prova ad approfittare del rimpallo ma spedisce alto

10' - Cercato Mandragora in area di rigore, il pallone finisce in angolo

8' - Seck prova l'inserimento in area: la retroguardia gigliata spazza via

6' - Terracciano cerca il rilancio ma la sfera viene spedita in fallo laterale

4' - Giallo per Quarta dopo un intervento scomposto su Soulé sulla trequarti avversaria

2' - Errore di Gonzalez su retropassaggio per Quarta intercettato da Kaio Jorge su cui si immola Terracciano, reattivo in uscita

1' - Subito buono scambio tra Gonzalez e Belotti con quest'ultimo che tenta la conclusione da fuori area trovando il muro avversario

0' - Si comincia! Primo tocco della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

12:33 - Le squadre si radunano a centrocampo per osservare un minuto di silenzio in ricordo di Kurt Hamrin

12:31 - In Curva Fiesole viene esposto uno striscione polemico all'indirizzo della dirigenza gigliata: "L'unico frigo sempre pieno è il nostro"

12:29 - Ecco che entrano in campo le squadre: Fiorentina in divisa viola casalinga, Frosinone in casacca e pantaloncini bianchi da trasferta

12:17 - Curiosità: gli altoparlanti del Franchi propongono i BNKR44, cantati tifosi viola che hanno partecipato al Festival di Sanremo

È una giornata importante per la Fiorentina, attesa alle 12:30 dalla sfida dell'Artemio Franchi contro il Frosinone. I viola arrivano da un 2024 disastroso in Serie A, con un solo punto raccolto e la sconfitta di Lecce all'ultimo turno arrivata in modo beffardo. Oggi si trovano di fronte una squadra che lotta per la salvezza ma che ha dimostrato di poter impensierire molti, per i ragazzi di Italiano non sarà una passeggiata. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della sfida, resta con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.

Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Bonaventura, Arthur, Sottil, Maxime Lopez, Nzola, Infantino, Faraoni, Comuzzo, Barak.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Romagnoli, Baez, Caso, Reinier, Garritano, Kvernadze, Lirola, Ibrahimovic, Cheddira.