FIORENTINA, Ecco da chi passa parte del mercato

Fra le notizie del giorno più lette su FirenzeViola.it c'è sicuramente quella riguardanti i rientri di Gonzalez e Sottil e la loro importanza per quanto riguarda il prossimo mercato di gennaio. La Fiorentina, infatti, prima di buttarsi sugli obiettivi del mercato di riparazione vuole capire chiaramente quando i due esterni potranno tornare in campo. Se per Nico i tempi dovrebbero essere abbastanza chiari (punta a recuperare per il 4 gennaio), questo non vale per Sottil, sul cui rientri c'è più incertezza.

