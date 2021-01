FIORENTINA-CROTONE 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

22.43 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.42 - Viola che dunque torna a conquistare una vittoria che mancava da un mese. Ottima ora dei viola che nel finale sono costretti a soffrire: alla fine comunque i tre punti sono della squadra di Prandelli che si allontana così dalla zona rossa della classifica.

90' +4' - E FINISCE QUI! La Fiorentina batte 2-1 il Crotone e conquista 3 punti fondamentali!

90' +4' - Ultimo minuto di gioco. Gestisce palla il Crotone.

90' +2' - Pulgar! Tacco pregevole di Borja Valero per Kouame, che serve all'indietro Pulgar. Il cileno in scivolata conclude di pochissimo a lato.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

87' - Doppio cambio anche nel Crotone: escono Messias e Luperto, entrano Golemic e Rojas.

86' - È il turno anche di Borja Valero al posto di Ribery.

86' - Cambio intanto nella Fiorentina: fuori Castrovilli, dentro Pulgar.

85' - Problemi alla caviglia per Messias. Si ferma il gioco.

84' - Marrone colpisce di testa tutto solo a centro area, ma conclude centrale. Blocca Dragowski.

82' - Giallo per Pereira costretto a strattonare Castrovilli in ripartenza.

80' - L'arbitro non lo valuta da rigore, ma qualche dubbio resta.

79' - Ribery viene steso vistosamente in area ma per l'arbitro non è fallo. VAR che dovrà valutare il contatto.

77' - Cambio nel Crotone: fuori Zanellato, dentro Siligardi.

74' - Luperto salva su un cross al bacio di Ribery, anticipando Kouame.

72' - Fiorentina che ha ripreso il controllo del campo dopo il gol subito e i cambi. Ribery sta salendo di colpi.

68' - Cambio nella Fiorentina: escono Igor e Vlahovic, entrano Kouame e Martinez Quarta.

66' - GOL DEL CROTONE! Pereira crossa dalla destra e scavalca tutti, pescando sul secondo palo Simy. Per l'attaccante è facile segnare il 2-1.

65' - Bonaventura compie una gran giocata, stoppando nella propria area e poi lanciando Vlahovic e Ribery in contropiede. Il pallone purtroppo è nel mezzo e Zanellato riesce a salvare.

64' - GOL ANNULLATO A PEZZELLA! Aveva messo in rete tutto solo da due passi, ma prima c'era stato un controllo fortuito con il braccio. L'arbitro annulla.

62' - Castrovilli tenta un pallonetto da fuori area su una ripartenza 3 contro 3. Palla fuori e occasione sprecata dal 1' viola.

60' - Cambio nel Crotone: esce Vulic, entra Benali.

60' - Vlahovic! Salva Cordaz! Amrabat svernicia tutti e serve Bonaventura in area, che sul controllo si allarga un po' ma poi crossa. Vlahovic anticipa tutti e gira bene in porta, ma Cordaz si allunga e salva i suoi.

59' - Sul calcio d'angolo colpisce Milenkovic, che però strozza la conclusione di testa. Blocca facilmente Cordaz.

58' - Fiorentina che comunque gioca piuttosto bene grazie alle maglie larghe della difesa del Crotone. Ribery un po' nervoso serve deliziosamente Biraghi, il cui cross per Vlahovic viene messo in corner.

55' - Rischia la Fiorentina! Si impenna un tiro di Messias e sul secondo palo arriva Reca che da due passi colpisce di testa. Dragowski un po' disattento riesce comunque a salvarsi.

54' - Bonaventura! Tiro con il mancino dalla distanza dopo aver preso la mira: palla angolata ma Cordaz è attento. Blocca il portiere del Crotone.

50' - Vlahovic inciampa sul pallone in area dopo esser stato lanciato ancora una volta da un ottimo Castrovilli. Palla alla difesa del Crotone sull'uno contro uno.

47' - Rischia la frittata la difesa del Crotone, con Cordaz e Pereira che si scontrano sulla pressione di Vlahovic. I due riescono comunque ad allontanare.

45' - SI RIPARTE! Confermati i ventidue del primo tempo.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0.

45' +1' - Cross pericoloso di Reca, allontanato dalla Fiorentina con un po' di affanno. Sarà presumibilmnete l'ultima azione del primo tempo.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

43' - Gioco fermo per un colpo subito da Reca. Qualche secondo di pausa, poi riparte il gioco.

42' - Giallo per Ribery. Colpisce da dietro Messias dopo essere stato saltato nettamente. Era diffidato, salterà la sfida in casa del Torino.

40' - Luperto decisivo in chiusura su Vlahovic dopo un cross preciso di Biraghi.

38' - Copre bene la Fiorentina sulle ripartenze del Crotone. Un primo tempo pressoché perfetto fin qui della squadra di Prandelli.

35' - Si fa vedere di nuovo in avanti il Crotone, con un tiro dalla distanza di Messias che per poco non pesca Simy in area. Copre bene la difesa viola.

32' - Ancora un'azione propiziata da Castrovilli, che lascia sul posto un avversario e serve Ribery in area. Il francese di prima appoggia al centro per Vlahovic, per il quale è un gioco da ragazzi scaricare il mancino in porta da due passi. Fiorentina sul doppio vantaggio!

32' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!! ALTRO GOL PREGEVOLE DELLA FIORENTINA! SEGNA VLAHOVIC!

30' - Giallo per Zanellato, entrato in scivolata su Bonaventura in uscita.

30' - Mentre la pioggia si fa decisamente più insistente sul Franchi, i ritmi si sono leggermente abbassati. Il Crotone prova a farsi vedere in avanti.

27' - Lo stesso Vlahovic gira debolmente in porta un cross di Caceres. Blocca Cordaz.

27' - La Fiorentina continua a restare in pressione e sembra divertirsi con qualche giocata di fino. Vlahovic viene steso a centrocampo.

24' - Vlahovic! Lanciato in contropiede da Amrabat calcia potente con il sinistro: si oppone con il corpo Marrone.

23' - Pericoloso dall'altra parte il Crotone, prima con Pereira che scappa a Pezzella, poi con Dragowski che di pugno allontana un cross.

20' - Giocata di Castrovilli sulla sinistra, tunnel e cross basso per Caceres. Il pallone viene allontanato sul petto di Bonaventura che stoppa e tira al volo sul sette a scavalcare Cordaz. Fiorentina in vantaggio!

20' - GOOOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! EUROGOL DI BONAVENTURA!!

20' - Dopo un minuto circa di interruzione riparte il match. Cordaz pare in grado di continuare.

18' - Problema per Cordaz che costringe l'arbitro a fermare il gioco. Primi venti minuti piuttosto noiosi al Franchi.

15' - Bella folata di Castrovilli che crossa dalla sinistra: dalla parte opposta colpisce di testa Caceres, coperto però. Palla allontanata dalla difesa.

13' - Altra buona occasione da punizione per la Fiorentina, ma anche questa volta Biraghi spreca crossando debolmente.

10' - Calcia Biraghi, ma spara alto. Occasione sprecata per la Fiorentina.

9' - Castrovilli guadagna un ottimo fallo al limite, subendo punizione da Djidji.

8' - È il Crotone a gestire palla in questo inizio. La Fiorentina non ha fretta e aspetta.

5' - Messias subito molto attivo sulla destra. Un suo cross dopo un malinteso Castrovilli-Ribery viene ben coperto dalla difesa della Fiorentina.

4' - Giallo per Igor che esce malissimo su Messias a centrocampo e poi lo trattiene vistosamente.

1' - Caceres regge bene su Reca e gli ruba palla su un possibile contropiede tentato subito dal Crotone, con la Fiorentina che si era sbilanciata in avanti.

0' - SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, questa sera in completo viola. Ospiti in bianco.

20.44 - Risuona l'inno viola al Franchi, poi è il turno delle squadre. Prima quella arbitrale guidata da Piccinini.

La Fiorentina riprende il suo cammino in campionato dopo il doloroso 6-0 di Napoli e lo fa con una partita molto delicata. All'Artemio Franchi arriva il Crotone di Stroppa, ultimo in classifica ma reduce dalla preziosa vittoria contro il Benevento. Per gli uomini di Prandelli l'impegno sarà tutt'altro che semplice, ma può essere una buona occasione per respirare un po' in classifica e risalire qualche posizione. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Djidji, Luperto, Pereira, Reca, Zanellato, E. Henrique, Vulic, Marrone, Messias, Simy