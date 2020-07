FIORENTINA-CAGLIARI 0-0, Rivivi il LIVE di FV!

50' - Finisce qui la partita: la Fiorentina conquista un altro punticino verso la salvezza pareggiando 0-0 con il Cagliari e salendo a quota 35 punti

49' - Viola ancora vicino alla rete: girata di Cutrone in area piccola e buona risposta di Cragno

48' - Fiorentina ad un passo dal gol: corner viola, torre di Cutrone e la palla passa in mezzo alle gambe di Caceres che non riesce a fare gol

46' - Parte sulla fascia destra Ghezzal che viene steso da Lykogiannis: giallo per il greco

45' - Assegnati 5' di recupero

42' - Ghezzal stringe i denti e torna in campo: la Fiorentina torna in 11 ma l'ex Leicester zoppica vistosamente

40' - Ghezzal è in piedi a bordocampo: vedremo se proverà a rientrare

38' - Si è fatto male Ghezzal, la Fiorentina non ha più cambi: vedremo se l'ex Leicester riuscirà a ultimare la partita. Entra addirittura la barella per portare fuori il giocatore che poi però esce sulle sue gambe

35' - Giallo pesante in casa viola: ha rimediato un giallo Duncan che dunque, essendo diffidato, sarà costretto a saltare la sfida di domenica contro il Verona

34' - Nel Cagliarid entro Faragò e fuori Birsa

33' - Fiorentina ad un passo dal gol con Kouame: palla dalla destra per l'ex Genoa che salta più in alto di tutti e chiama alla risposta con la manona aperta Cragno. Angolo per i viola

30' - Ultimi due cambi viola: escono Ribery e Vlahovic ed entrano Cutrone e Kouame, che fa dunque il suo esordio in maglia viola

26' - Ancora Cagliari pericoloso con un calcio di punizione: salta da solo in piena area Simeone ma Dragowski si ritrova la sfera tra le mani

24' - Sfonda il Cagliari per vie centrali con Ragatzu: Ceccherini con molto affanno mette in calcio d'angolo

21' - Punizione per la Fiorentina dalla destra: salta di testa Milenkovic ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa

18' - Doppio cambio per il Cagliari: dentro Ionita e Ragatzu ed escono Joao Pedro e Rog

17' - Lungo lancio dalle retrovie per Ribery che non aggancia: si arrabbia il francese, che oggi è molto nervoso e prima se l'è presa con i compagni

13' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Lirola e Badelj ed entrano Dalbert e Pulgar.

10' - Cagliari vicinissimo al gol con Nandez che chiama alla prodezza Dragowski: azione solitaria di Nainggolan, palla che arriva a Nandez che sulla destra va al tiro ma il polacco mura tutto

6' - Scontro fortuito a centrocampo tra Milenkovic e Ghezzal con l'ex Leicester che ha la peggio. Il giocatore esce a bordo campo per farsi medicare

2' - Angolo per la Fiorentina guadagnato da Vlahovic: nulla di fatto

1' - Inizia il secondo tempo al Franchi subito con una grande novità: Beppe Iachini richiama in panchina Federico Chiesa e manda in campo Rachid Ghezzal. Può iniziare il secondo tempo

=== INTERVALLO ===

50' - Finisce qui il primo tempo: scialbo 0-0 al Franchi tra Fiorentina e Cagliari

49' - Angolo per i viola: arriva sugli sviluppi un tiro dalla distanza di Lirola. Palla in curva Ferrovia

48' - La Viola prova a chiudere in vantaggio il primo tempo ma la squadra di Iachini come sempre cincischia quando si trova in zona offensiva. Stezzi difetti di sempre...

46' - Bella azione di Ribery che va al tiro dalla sinistra e chiama alla risposta Cragno: sulla sfera si avventa Venuti che però colpisce troppo debolmente e spreca una buona chance

45' - Assegnati 4' di recupero

44' - Tiro sul secondo palo di Joao Pedro con il pallone parato bene da Dragowski: l'azione era viziata da un fallo su Ceccherini

41' - Sugli sviluppi del corner palla di Caceres per Ceccherini che va al tiro: palla sul fondo non di molto

39' - Palo della Fiorentina con Duncan! Che sfortuna per i viola, che centrano l'ennesimo legno di questo periodo: palla per l'ex Sassuolo che va dalla distanza e centra il palo alla destra di Cragno

37' - Occasione da gol per la Fiorentina che però si impappina in area del Cagliari: scambio tra Lirola e Ribery, Chiesa inciampa nel pallone e di fatto complica l'azione della squadra viola che nemmeno va al tiro da ottima posizione

34' - Tiro dalla distanza di Lykogiannis: palla che finisce in curva Fiesole

32' - Prova ad alzare il suo baricentro la Fiorentina: punizione guadagnata dal solito infaticabile Ribery

28' - Gioco interrotto per permettere alle squadre di dissetarsi

26' - Mamma mia che palla di Ribery per Lirola! Gioco di prestigio del francese che elude due avversari e serve in campo aperto lo spagnolo che entra in area e va al tiro: palla sporcata e facile preda di Cragno

23' - Provano a triangolare Vlahovic e Chiesa ma alla fine il serbo non riesce a dare la giusta imbeccata al numero 25

21' - Suggerimento per Vlahovic in area sarda: stop di petto del serbo che poi si allunga il pallone. E' una Fiorentina compassata rispetto a quella di Parma

19' - E' il Cagliari che fa la partita in questo avvio: cross di Naniggolan dalla sinistra, Caceres e Milenkovic liberano l'area con molto affanno

16' - Prova a spingere la Viola: assolo di Ribery con la palla messa in rimessa laterale. Tiro di Chiesa successivo e parata di Cragno

13' - Tiro di Rog dalla distanza: palla abbondantemente alla destra di Dragowski

9' - Brutto fallo di Chiesa su Joao Pedro: Manganiello estrae il giallo all'indirizzo dell'esterno viola. Punizione per il Cagliari

5' - Gol annullato per fuorigioco a Giovanni Simeone: l'argentino era scattato sulla sinistra eludendo la difesa viola e colpendo sul secondo palo. Il guardalinee alza la bandierina e dopo 1' di consulto col Var, Manganiello annulla definitivamente la rete del Cholito

4' - Bella azione di Ribery che si invola sulla sinistra e viene steso vicino al lato corto dell'area di rigore del Cagliari: nulla di fatto dalla punizione

3' - Intanto notazione tattica: Venuti gioca esterno a destra, Lirola invece agisce sulla corsia sinistra

2' - Brutto pallone gestito da Ribery che regala la sfera a Nainngolan: tiro dalla distanza del belga e palla che esce di poco alla sinistra di Dragowski

1' - Inizia la partita! Forza Fiorentina!

19:30 - Squadre schierate al centro del campo: è tutto pronto per l'inizio della partita

19:28 - Intanto risuonano allo stadio le note di "Deborah's theme", brano che fa parte della colonna sonora del film "C'era una volta in America" composta da Ennio Morricone

19:25 - Squadre in campo: Fiorentina con la maglia viola e i pantaloncini neri, Cagliari con il completo bianco da trasferta

Gara di vitale importanza quella di oggi pomeriggio per la Fiorentina, che oggi alle 19:30 affronta allo stadio Franchi il Cagliari. La squadra di Iachini - reduce dal successo per 2-1 di Parma di domenica - vuole confermare i progressi dell'ultimo turno per ottenere altri tre punti fondamentali in ottica salvezza, prima del rush finale di campionato. I sardi di Zenga - che nel weekend hanno perso per 1-0 contro l'Atalanta - sono a un punto dalla salvezza ma con un Simeone, grande ex di turno, in stato di grazia. Queste le formazioni ufficiali e la diretta testuale del match, che si giocherà in contemporanea con un'altra gara importante per la zona bassa della classifica, ovvero Genoa-Napoli:

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Venuti; Chiesa, Vlahovic, Ribery. A disposizione: Terracciano; Dalbert, Dalle Mura, Igor, Terzic; Castrovilli, Pulgar, Ghezzal; Sottil, Agudelo, Kouame, Cutrone. Allenatore: Iachini.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Rog, Nainggolan; Birsa; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Ciocci, Rafael; Boccia, Faragò, Pisacane; Cigarini, Ionita, Lombardi; Paloschi, Ragatzu. Allenatore: Zenga.