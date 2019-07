La Fiorentina sta faticando in questo avvio di gara, e in questi primi 10' il Benfica ha avuto il sopravvento. I portoghesi hanno sbloccato la gara al minuto 9 grazie alla zampata di Haris Seferovic, ex di turno, che ha anticipato Ranieri su un cross da sinistra e trafitto Terracciano. Serve una reazione per i ragazzi di Montella.