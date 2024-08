FIORENTINA, Arrivato il nuovo mediano. Ecco Cataldi

FirenzeViola.it

Fiorentina scatenata in quest'ultimo giorno di mercato. I viola nelle ultime ore hanno perfezionato tre acquisti tra centrocampo e fasce laterali con gli arrivi di Edoardo Bove dalla Roma, Robin Gosens dall'Union Berlino e Danilo Cataldi dalla Lazio. L'ormai ex mediano biancoceleste andrà a rafforzare con la sua esperienza, 30 anni compiuti lo scorso 6 agosto, il centrocampo a disposizione di Raffaele Palladino. Con lui sul diretto Roma-Firenze, da poco arrivato alla stazione di Santa Maria Novella (QUI le immagini raccolte dalla nostra redazione), il mezzocampista classe 1994 ha porta un bagaglio fatto di 230 presenze in Serie A e 41 in Europa, di cui 9 in Champions League.

LA CARRIERA

Cresciuto dall'età di 12 anni nelle giovanili della Lazio, prima di questo trasferimento a Firenze Cataldi aveva lasciato il club biancoceleste, in prestito, in tre occasioni. Nella stagione 2013-2014, quando, neanche ventenne, giocò da protagonista una stagione in Serie B con la maglia del Crotone portando i calabresi ai play-off e nel biennio 2016-2018. La seconda metà del campionato di Serie A 2016-2017 e il campionato 2017-2018 infatti il mediano romano li ha giocati con le maglie rispettivamente di Genoa e Benevento.

Il resto della sua carriera Cataldi l'ha passato tutto con addosso la maglia della Lazio. Nel complesso, prima di questo suo addio direzione Firenze, per il mediano laziale 246 presenze e 10 reti con la casacca biancoceleste. Nell'ultima stagione l'ormai ex numero 32 dei capitolini ha giocato 37 partite di cui 5, compreso il doppio impegno agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco, in Champions League. Adesso per lui una nuova avventura, in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 4 milioni di Euro, alla Fiorentina.