FIORENTINA-ACF PRIMAVERA 8-0, Rivivi il live di FV!

90' - FINISCE LA PARTITA! 8-0 per la squadra di mister Iachini che può essere soddisfatto di questa prima sgambata dei suoi.

88' - GOL DI AMRABAT! Non sbaglia il rigore e batte Riccò per il suo primo gol al Franchi in maglia Fiorentina. 8-0.

86' - Lirola casca in area dopo un contatto con un difensore. Sul dischetto discutono per battere il penalty Amrabat e Cutrone.

85' - Ritmi veramente blandi in questo secondo tempo, quando siamo arrivati a 5 minuti dal termine dell'amichevole.

81' - GOL DI GORI! Su una grande parata di Riccò su Cutrone, l'attaccante classe '99 di testa ha scavalcato il portiere avversario, mettendo in rete il 7-0.

75' - Rientrati in campo intanto Amrabat e Lirola, al posto di Chiesa e Castrovilli.

74' - Corradini spaventa Ghidotti con un bel tiro da distanza, sul quale il giovane portiere deve intervenire con un grande intervento,

72' - Cambio nella Fiorentina: entra Ghidotti al posto di Terracciano.

70' - Palo clamoroso di Castrovilli, che da lontano su punizione mette un destro a giro che passa accanto alla barriera ma si infrange sul legno. Altra giocata pregevole del nuovo numero 10 viola.

66' - Igor ferma Bianco lanciato in contropiede. Mentre si prepara una grossa girandola di cambia.

63' - Chiesa ci prova ancora con un tocco ravvicinato bloccato però da Ricco, portiere della Primavera.

60' - Ritmi ora piuttosto blandi al Franchi. La Primavera prova a farsi vedere ma fin qui la difesa della Fiorentina è stat praticamente impeccabile.

57' - Dabo scarica un destro violento dal limite: palla in curva.

55' - GOL DI CHIESA! Serpentina in area e poi tiro strozzato con il sinistro che si infila all'angolino. Fiorentina sul 6-0!

53' - Cristoforo non riesce a servire l'inserimento in area di Dabo per pochissimo. Allontana la difesa della Primavera.

51' - Fiorentina che in questo secondo tempo viaggia a ritmi molto più compassati. Si nota la differenza con i titolari dei primi quarantacinque minuti.

49' - Costretto ad uscire Ponsi: al suo posto Chiesa.

48' - Problemi fisici per Ponsi, che cade male sul braccio e resta a terra. La sensazione è che si sia fatto parecchio male, speriamo di no.

47' - Fiorentina subito pericolosa con un'azione di Venuti sulla destra, il cui cross viene respinto alla fine dalla difesa della Primavera.

45' - Si riparte al Franchi. Fiorentina che rientra in campo con Terracciano, Venuti, Illanes, Ceccherini, Igor, Cristoforo, Dabo, Castrovilli, Cutrone, Gori e Ponsi.

--- INTERVALLO ---

45' - Finisce qui il primo tempo! Partita sul punteggio di 5-0 per la Fiorentina grazie ai gol di Vlahovic, Chiesa, Milenkovic e Castrovilli oltre all'autogol di Fiorini. Buone indicazioni per Iachini da questi primi quarantacinque minuti.

45' - Dalla parte opposta Kouamé prova il tocco sotto da due passi ma spara alto.

45' - Ultima occasione del primo tempo con Fruk che prova il destro da fuori: palla a lato non di molto.

42' - Bell'uno-due Chiesa-Saponara, con l'ala che a tu per tu con Chiorra prova il tocco sotto: Chiorra respinge.

40' - Lirola calcia debole su Chiorra da buona posizione. In precedenza su punizione ci aveva provato Saponara non centrando lo specchio.

38' - Prova a farsi vedere la Primavera con una combinazione Di Stefano-Spalluto che però viene fermata da Milenkovic.

35' - Amrabat prova la conclusione su assist di Vlahovic ma non colpisce perfettamente. E neanche Saponara riesce a calciare verso la porta.

33' - Mammia che GOL DI CASTROVILLI. Una perla del 10 gigliato, che riceve palla da Vlahovic in area e poi con un lob perfetto scavalca Chiorra. Fiorentina sul 5-0.

32' - Kouamé che non riesce a segnare dopo una grande giocata di Chiesa che salta Hanuljak e mette in mezzo: intervento in spaccata di Kouamé ma Chiorra si oppone.

31' - Sempre Saponara attivo sulla destra, con un cross per Vlahovic che prova la zampata ma spedisce alto.

29' - Ancora in avanti la Fiorentina che sta giocando molto bene. Prima Pezzella prova la sortita offensiva, poi Amrabat non riesce nell'imbucata per Lirola.

26' - GOL DI MILENKOVIC! Il centrale serbo prima ci va vicino, poi incorna tutto solo a centro area sull'ennesimo assist di Saponara.

23' - AUTOGOL DI FIORINI! Prova l'anticipo su un cross dalla destra di Saponara ma infila il pallone nella porta sbagliata. Altro gol per la squadra di Iachini.

21' - Grande parata di Chiorra, che salva su una bella spizzata di Kouamè scappato molto bene alle spalle della difesa avversaria.

20' - PALO DI VLAHOVIC! Bella azione di prima della Fiorentina, con l'attaccante serbo liberato al limite dell'area destra: tiro con il mancino a giro e palla che si stampa sul palo.

17' - GOL DI CHIESA! Saponara inventa per Lirola, che sbatte su Chiorra. La palla resta però a disposizione della Fiorentina con Kouamè che davanti alla porta tocca indietro per Chiesa, che di punta mette il pallone in rete. 2-0 per la squadra di Iachini!

15' - Molto attivo Saponara sulla destra. Il trequartista ha messo in mezzo un paio di cross pericolosi e sta smazzando il pallone con sicurezza.

13' - Primo tiro anche per la Primavera, che con Fruk trova l'intervento di Terracciano direttamente da punizione.

11' - GOL DI VLAHOVIC! Zampata a centro area su cross di Saponara e palla in rete. La squadra di Iachini è in vantaggio.

8' - Altra grandissima occasione sprecata dalla Fiorentina. Chiesa strappa e serve benissimo Kouamé, che pecca di altruismo e cerca Vlahovic sul secondo palo invece di calciare davanti a Chiorra. Passaggio leggermente lungo e palla sul fondo.

5' - Ancora Saponara pericoloso, questa volta fallendo un tentativo da due passi davanti a Chiorra. Subito attivo l'ex Lecce.

4' - Prima emozione della sfida con Saponara che scarica un destro da centro area sugli sviluppi di un corner: tiro ribattutto, si salva la Primavera. I ritmi comunque sono buoni.

0' - VIA! Si parte con il primo pallone giocato dalla Fiorentina.

19.08 - Squadre che ora si dispongono in campo.

19.05 - Prima squadra che omaggia la Primavera aprendo un corridoio fatto dai big per i più giovani per celebrare la vittoria della Coppa Italia. Chiesa, Castrovilli & Co. applaudono i ragazzi di Aquilani, premiati da Joseph Commisso.

19.00 - Fiorentina che giocherà con la terza maglia svelata ufficialmente oggi, rossa con una croce bianca al centro. La Primavera invece in completo bianco.

18.55 - Squadre che ancora si stanno scaldando sul terreno di gioco del Franchi, sotto gli occhi vigili di Beppe Iachini. I titolari al centro del rettangolo di gioco, Ribery e Boateng a lato si allenano con altri giocatori che non partiranno titolari.

Queste le scelte dei due tecnici:

FIORENTINA: Terracciano, Caceres, Pezzella, Milenkovic, Lirola, Amrabat, Castrovilli, Saponara, Chiesa, Vlahovic, Kouamé

ACF PRIMAVERA: Chiorra; Frison, Dutu, Dalle Mura; Hanuljak, Fiorini, Fruk, Agostinelli; Di Stefano, Spalluto, Milani.

La prima amichevole della stagione metterà di fronte alla Fiorentina la Primavera di Alberto Aquilani, fresca vincitrice della Coppa Italia solo qualche giorno fa. Una partita che servirà agli uomini di Iachini per cominciare a provare gli schemi, mettere minuti nelle gambe e provare a ritrovare piano piano il ritmo partita. Sarà ovviamente una sfida senza particolari stimoli, tanto più che si giocherà senza arbitri e contro i giovani viola. D'altra parte però i ragazzi di Aquilani hanno dimostrato di essere in forma e per alcuni giocatori a disposizione di Iachini sarà l'occasione per mettersi in mostra. FirenzeViola.it vi racconterà in diretta cosa accade: restate con noi!