FIORE-QATAR, La partita verrà trasmessa su Olybet.tv

Non solo Dazn per Fiorentina-Galatasaray. Anche la seconda amichevole del ritiro austriaco della squadra di Vincenzo Italiano avrà una copertura televisiva che permetterà ai tifosi viola di seguire l'ennesima uscita pre-stagionale di Biraghi e compagni. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it infatti la sfida del 3 agosto alle ore 18 a Grodig tra la Fiorentina e la Nazionale del Qatar sarà trasmessa in diretta su Olybet.tv (che oltretutto è infotainment partner del club di Commisso). Da capire ancora le modalità e i costi per poter assistere all'evento.