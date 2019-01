FIORE, Muriel alza il livello. Meglio Atalanta che Juve

L'ex viola Stefano Fiore, presente oggi ai campini, ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it:

"Sono qui per una visita di piacere. Ieri sono venuto a vedere la partita. A Roma era nato un bel rapporto con Pioli. Lo reputo un allenatore molto bravo e mi piace aggiornarmi: quale miglior occasione? Ho unito l'utile al dilettevole. Ieri ci potevamo aspettare una partita spettacolare tra due squadre che giocano a viso aperto e non brillano per compattezza difensiva. Sinceramente 7-1 però non me l'aspettavo neanche per le più rosee delle previsioni. Chiesa? Sta crescendo in fretta. Ha grandissime qualità ed è un giovane super-promettente. Fa sperare per la Fiorentina ma soprattutto per la nazionale cui servono giovani talenti come lui, e che crescano in fretta. Ieri ha fatto una partita stupenda, straordinaria. Sembrava dovesse uscire e poi invece ha segnato colpendo al volo con la gamba dolorante. Speriamo che continui così. Muriel? Ha alzato il tasso qualitativo. È un giocatore di livello superiore, che può cambiare gli equilibri di qualsiasi squadra. Nella sua carriera ha avuto altre problematiche, soprattutto col cibo (sorride, ndr). Con la palla però può far qualsiasi cosa: spero possa essere il valore aggiunto della Fiorentina. Coppa Italia? Sulla carta lo spauracchio era la Juve. Uscita lei il cammino sembrerebbe più facile, anche se l'Atalanta in questo momento è scomodo per tutti. Ma meglio la Dea della Juve. C'è anche il Milan che ha passato bene il turno e con Piatek ha trovato un giocatore fondamentale. Vediamo anche chi passerà stasera, ma anche Lazio e Inter sono squadre forte. Innanzitutto però ci sarà un nome nuovo, e la Fiorentina ha sicuramente delle chances".