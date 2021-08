FIO-TOR, Le statistiche mostrano il dominio viola

Una Fiorentina che vince e convince quella vista ieri al Franchi contro il Torino: gli uomini di Vincenzo Italiano sono sembrati in costante controllo del gioco e delle situazioni tattiche, rischiando poco dietro e producendo un'ottima circolazione palla. Sensazioni confermate dalle statistiche del match. Il primo dato che salta all'occhio è quello dei tiri delle due squadre: la Fiorentina ha tirato 10 volte verso la porta di Milinkovic-Savic (7 in porta), mentre sono solo 4 i tiri del Toro nel corso dei novanta minuti (un solo tiro in porta, quello di Verdi per il gol del definitivo 2-1). In generale la Fiorentina ha prodotto sei occasioni da gol, contro l'unica del Torino, realizzata appunto da Verdi.

Anche se si guardano i dati sul possesso palla lo scontro sembra impari: 62% per i gigliati, 38% per i granata, che hanno tenuto palla poco e male (218 i passaggi riusciti dalla squadra di Juric, 339 quelli dei padroni di casa), con una precisione svizzera dei viola (81% di accuracy) a fronte di un Toro più impreciso (71%). Se consideriamo i passaggi prodotti in zone offensive, sono 80 gli scambi completati dalla formazione di Italiano dalla trequarti avversaria in avanti, mentre quelli di Belotti & Co. sono meno della metà (38).

La Fiorentina è sembrata tenere testa al Torino anche sul piano dell'intensità, una sorpresa visto che di default le squadre allenate da Juric mettono in campo una grinta ed una tenuta atletica che spesso le vede trionfare in statistiche come quelle del recupero palla. A dire il vero questa è la voce più equilibrata della sfida, visto che sono 41 i recuperi sia dei viola che dei granata. L'aggressività degli uomini di Juric si è trasformata in fallosità, con 28 falli commessi contro i 13 della Fiorentina, indice di come i viola siano riusciti ad arrivare prima su diversi palloni contesi. Anche quest'ultima statistica testimonia il bel lavoro di Italiano ed il suo staff; la pecca, se proprio vogliamo trovarla, è stata quella di non trasformare lo sbilanciamento dei dati statistici in un risultato più rotondo per i viola. Ma per affinare la lucidità sotto porta ci sarà tempo, per ora l'inizio della nuova Fiorentina, sensazioni e dati alla mano, è più che promettente.