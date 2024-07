FIO-PRI 0-0, La Fiorentina attacca con insistenza

14' - Arriva anche il primo tiro dell'incontro. Lo effettua Sottil, di sinistro, non il suo piede preferito, e la conclusione viene parata centralmente



12' - Parisi prova ad accendere il match percorrendo tutto il campo palla al piede, ma una volta giunto sul fondo confeziona solo un tiro-cross che non impensierisce Vannucchi.



1' - Partita iniziata

Ad arbitrare la gara saràdella sezione di FirenzeA breve il fischio d'inizio della prima amichevole della Fiorentina, che ha iniziato a lavorare l'8 luglio, così come la Primavera, sua prima avversaria. Test dunque in famiglia per il neo tecnico Palladino. Assente il nuovo acquisto Kean oltre che Terracciano, nessuno dei due è presente nemmeno in panchina.

FIORENTINA (3-4-2-1): Christensen; Kayode, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Bianco, Parisi; Sottil, Brekalo; Kouame. A disp.: Martinelli, Amatucci, Baroncelli, Caprini, DiStefano, Fortini, Infantino, Kouadio, Krastev, Lucchesi, Munteanu, Rubino. All.: Palladino.

FIORENTINA PRIMAVERA: Vannucchi, Turnone, Balbo, Gudelevicius, Sadotti, Romani, Spaggiari, Evangelista, Maiorana, Presta, Bertolini. A disp.: Fei, Mazzi, Elia, Scuderi, Masoni, Trapani, Bonanno, Deli, Ievoli, Keita, Pisani, Braschi, Leonardelli. All.: Galloppa.