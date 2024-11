FIO-PAF, Viola avanti di misura al 45'. Un solo brivido

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Finisce 1-0 il primo tempo del Franchi tra la Fiorentina e il Pafos, coi viola che guidano di misura grazie al gol messo a segno da Christian Kouame al 39’, il primo centro stagionale per il centravanti ivoriano. Ed è subito il 99 che prova un diagonale vincente in avvio sugli sviluppi di un corner (palla fuori di poco) mentre la risposta dei ciprioti è affidata ai piedi di Jairo che attorno alla mezz’ora si beve Comuzzo e va al diagonale con la palla che esce fuori di poco. Alla fine però a passare è la squadra di Palladino che al termine di un’azione prolungata che parte dalla difesa riesce a portare la palla sui piedi di Dodo che dalla destra mette al centro per la deviazione di Kouame che fa 1-0.

Nel recupero, rasoterra di Sunjlc parato centralmente da Terracciano. Viola, all’intervallo, avanti di una rete.