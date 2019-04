FIO-NAPOLI, Un'incognita chiamata orario

Ieri sera Mencucci ha rivelato che la partita di venerdì si sarebbe potuta giocare in anticipo rispetto a quanto previsto, alle 18.30 (circa) invece delle 20.45. In rete è palpabile il malcontento per l'anticipo dell'orario, richiesto tra l'altro dalla squadra di Mazzarri, un favore della Fiorentina per preparare al meglio la gara di Champions contro il Chelsea.

Già era strano giocare di venerdì, ora anche di pomeriggio. Quest'anno la Fiorentina ha superato i 30.000 presenti una sola volta, con il Milan, e poi mai sopra i 20.000 spettatori, e proprio nell'ultima partita in casa con l'Udinese, colpa anche del freddo, la statistica è crollata a 8.500 spettatori.

E' vero che gli abbonati sono sempre meno al Franchi, però quale considerazione ha la Società viola per coloro che pagano in anticipo per uno spettacolo che un tempo era previsto al pomeriggio della domenica. Con gli anni i tifosi si sono abituati all'idea di organizzarsi prima anche per le partite serali di domenica o sabato, poi anche al sabato pomeriggio. Adesso devono prepararsi a prendere ore di ferie dal lavoro per non perdere uno spettacolo per il quale hanno già pagato, al venerdì pomeriggio. Stesso discorso per chi compra il biglietto, ore di ferie, non di meno sarebbe utile considerare anche i ben noti disagi che una partita porta con sé in una città come Firenze, che già difficilmente si concede il lusso di bloccare una zona vasta come Campo di Marte alla domenica pomeriggio, ora anche al venerdì, orario rientro dagli uffici.

Peccato perché dopo due vittorie, dopo il digiuno calcistico per il maltempo e dopo aver guardato alla (potenzialmente lusinghiera) classifica corta della Fiorentina (e quelle due partite da recuperare...), erano tanti gli elementi per aspettarsi una bella coreografia di pubblico sugli spalti del Franchi. Ora confidiamo nei sacrifici dei tifosi viola, che come al solito non mancheranno.

Intanto però ancora la comunicazione ufficiale ancora non c'è (speriamo di essere smentiti entro breve), tanto per aggiungere alla complicazione anche la confusione. Se un tifoso ha già acquistato il biglietto e deve chiedere delle ore di permesso, cosa deve fare? Deve dare un preavviso al proprio datore di lavoro senza sapere se utilizzarlo oppure no?

Se la Fiorentina vuole fare un piacere al Napoli, non si scordi di farlo anche ai suoi tifosi.