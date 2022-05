Sono stati resi noti gli orari dell'ultima giornata di Serie A, in programma nel prossimo weekend. Per quanto riguarda la Fiorentina, la partita interna contro la Juventus sarà disputata sabato sera alle ore 20:45, in concomitanza con gli impegni della Lazio (con l'Hellas) e dell'Atalanta (in casa con l'Empoli).