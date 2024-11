FIO-INT, Le indicazioni della Fiesole per la coreografia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra le notizie più lette oggi su Firenzeviola.it c'è stata anche quella relativa alla coreografia che il tifo organizzato viola ha intenzione di realizzare domenica in Curva Ferrovia occasione del big match contro l'Inter al Franchi. Come reso noto dalla Curva, l'invito della parte calda del tifo viola è quello di entrare in anticipo per essere pronti ad esibire i cartoncini al momento giusto e non essere così imbottigliati nelle code ai tornelli. Nelle 7 indicazioni condivise dal profilo social della curva, c'è quella di non spostare il cartoncino dal relativo posto, di alzarlo al momento dell'inno, di tenerlo su anche durante l'inno di Allevi, di non sventolare altri vessilli e di seguire le indicazioni dei lanciacori e dei vari gruppi.

Leggi anche: C. FIESOLE, Coreografia per l'Inter: tutte le istruzioni