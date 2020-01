Castrovilli lascia il campo al 65' per un presunto malore. Il giocatore, quando ha attirato l'attenzione dell'arbitro Orsato, ha detto chiaramente: "Mi gira la testa, non capisco niente". Il giocatore ha lasciato il campo sulle proprie gambe ma non è rientrato negli spogliatoi probabilmente per andare subito a fare degli accertamenti. Al suo posto Iachini manda in campo Eysseric.