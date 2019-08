FIO-GAL 2-0, Al 45' Viola avanti con Boa e Sottil

La Fiorentina va negli spogliatoi al 45' sul parziale di 2-0, raggiunto negli ultimi minuti su rigore di Boateng e poi di Sottil, mattatore così della serata visto che si era procurato il penalty. . È comunque l'attesissimo Boateng,che non sbaglia l'occasione, a siglare così il primo gol viola stagionale al Franchi. Pronti via e sono i due baby Montiel e Sottil a tentare di sorprendere subito Muslera mentre Dragowski è chiamato in causa per la prima volta all'8' senza difficoltà. Ed è una delle poche occasioni in cui è stato tirato in ballo il polacco perché la Fiorentina ha avuto il pallino del gioco in mano per quasi tutto il tempo e per rivederlo all'opera occorre aspettare il 27' quando i tiri prima di Belhanda poi di Luyindama .vengono deviati in angolo. Nei primi 45 minuti sono soprattutto le geometrie di Badelj a lanciare i compagni anche se un bell'assist di Lirola al 20' non trova fortuna sotto porta dove Sottil è in ritardo. Si muove bene anche Boateng marcato a vista e senza tanti complimenti dai possenti difensori del Galatasaray. Poi nel finale di tempo i due gol.