FEMMINILE: AUMENTA L’ATTESA PER GLI ANNUNCI DI MERCATO. L’ITALIA SOGNA L’EUROPEO

Fonte: a cura di Stefano Berardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il mese di agosto si avvicina, così come anche il giorno in cui si raduneranno le squadre femminili che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A Femminile.

Intanto è ancora in corso la parentesi estiva dedicata alle Nazionali con le ultime gare di qualificazioni agli europei della prossima estate che vede impegnate anche le Azzurre di Andrea Soncin. Nei giorni passati la compagine nostrana è volata in Olanda per affrontare la corazzata orange. Al termine di una gara di sacrificio e di notevole difficoltà, l’Italia è riuscita a strappare un punto d’oro per il proseguo del cammino che porta a Women’s Euro 2025, dando seguito alla vittoria del match d’andata – sempre contro le olandesi – nella splendida cornice di Cosenza per 2-0.

Resta ancora un ostacolo da superare prima che la missione possa dirsi conclusa. Nella giornata odierna infatti l’Italia deve assolutamente battere la Finlandia per evitare di doversi giocare il play-off per raggiungere la fase finale del torneo che si terrà in Svizzera tra esattamente un anno. Se a Bolzano la squadra di Soncin riuscirà a strappare i tre punti alle scandinave sarà festa; in caso contrario ci saranno altri potenziali ostacoli da superare.

A Firenze intanto sono giorni caldi e non solo dal punto di vista della temperatura. I tifosi sono ormai spazientiti e aspettano con ansia notizie di mercato. Durante la settimana è stata però risolta la grana portiere; il club gigliato infatti ha ufficializzato l’arrivo in riva all’Arno della ventottenne norvegese Cecilie Fiskerstrand. La ragazza, titolare inamovibile della nazionale scandinava, arriva a Firenze proveniente dall’LSK Kvinner e vanta una breve esperienza in Inghilterra con la maglia del Brighton.

Un colpo di caratura sicuramente europea per la Fiorentina Femminile ma che comunque evidenzia anche il fatto su come la società di Viale Manfredo Fanti sia troppo focalizzata sul mercato nordeuropeo, che non sempre ha dato i frutti sperati. Ovviamente ci saranno altre giocatrici nuove che dovranno essere ufficializzate, e non è escluso – data la mancanza di notizie o indiscrezioni – che i dirigenti toscani abbiano guardato anche ad altri paesi per sopperire alle mancanze della squadra, tuttavia la Fiorentina continua a focalizzarsi troppo su un mercato che sicuramente offre talenti importanti ed esperienza da vendere nel settore del calcio femminile ma anche vistosi limiti tecnici e fisici che non sempre hanno permesso alla squadra fiorentina di poter lottare contro le corazzate Juventus e Roma.

E guardando anche al calciomercato che ha messo a reperto sinora l’Inter Women a Firenze c’è molta preoccupazione – soprattutto nel tifo – che il terzo posto (che garantirà nuovamente l’accesso all’Europa) non sia più a portata. Ma, ripetiamo, ci sono ancora molti annunci che devono essere svelati.

In uscita invece di ufficialità ce ne sono state. L’attaccante svedese Pauline Hammarlund ha infatti deciso di lasciare la maglia viola per tornare in patria. Qualche ora dopo il suo messaggio d’addio, la calciatrice si è mostrata con la casacca del Djugarden con cui disputerà la prossima stagione calcistica. Anche Alice Parisi e Federica Russo non sono più atlete viola. Entrambe però hanno deciso di dichiarare il loro addio definitivo al calcio giocato appendendo gli scarpini al chiodo. Fiorentina che quindi dovrà andare a cercare sul mercato una centrocampista centrale dagli ottimi piedi da impostazione ed un nuovo terzo portiere.

Sempre a proposito degli estremi difensori, si aspetta solo l’ufficialità della cessione di Katja Schroffenegger al Como (che dovrebbe arrivare al termine degli impegni nazionali). L’altoatesina saluterà Firenze dopo quattro annate in cui sicuramente sono mancati i trofei, ma che l’ha vista comunque protagonista come uno dei numero uno più forti del panorama calcistico femminile italiano. Tutto questo aspettando gli annunci del mercato che sarà.