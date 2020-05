EX OSSERVATORE ACF, Chi seguire in Brasile

Nell'intervista che Andrea Cioni, ex osservatore della Fiorentina in Brasile, ha rilasciato sulle nostre pagine, Cioni ha indicato anche i talenti da tenere d'occhio in terra verdeoro: "Detto che la situazione è problematica visto lo stop, io segnalo il portiere Pitaluga, giovane di livello del Fluminense con il doppio passaporto brasiliano e tedesco. Poi ci sono Elias e Pepé del Gremio che mi piacciono come attaccanti, come anche Veron del Palmeiras e Marcos Paulo del Fluminense. Vista la situazione, però, io ci investirei solo per cifre non astronomiche".

CLICCA QUI per l'intervista completa