EUROPA, I precedenti viola contro le squadre svizzere

Contrariamente a quanto accaduto nel primo turno della phase leage della Conference League, dove la Fiorentina ha affrontato per la prima volta una squadra gallese, i The New Saints, battendoli, giovedì prossimo la squadra di Palladino si troverà di fronte invece una delle tante squadre svizzere affrontate nella sua storia. Il primo confronto europeo della Fiorentina contro una squadra svizzera risale ai quarti di finale della stagione 1956/57, nella prima partecipazione viola in Europa dopo lo scudetto. In quell'occasione, i gigliati affrontarono il Grasshoppers nei quarti di Champions League, competizione in cui i viola arrivarono in finale, perdendo poi contro il Real Madrid.

La Fiorentina ha poi vissuto un’altra esperienza simile nella stagione 1960/61, quando alzò al cielo la Coppa delle Coppe dopo aver affrontato ai quarti di finale un'altra squadra svizzera, il Lucerna. Quel cammino europeo terminò in trionfo, con la vittoria in finale contro i Rangers.

Per rivedere la Fiorentina tornare in terra elvetica ci sarebbe voluto ben mezzo secolo, precisamente ai playoff dell’Europa League contro il Grasshoppers, nella stagione 2013/14, con Vincenzo Montella in panchina. In quell’occasione, la Fiorentina rischiò di essere eliminata, ma riuscì a qualificarsi grazie alla regola dei gol in trasferta, dopo un doppio confronto finito in parità.

L'ultimo avversario svizzero affrontato dalla Fiorentina è stato invece il Basilea, la prima volta nel girone di Europa League della stagione 2015/16 e la seconda nella Conference League di due stagioni fa. In quest'ultima occasione, i tifosi viola ricorderanno perfettamente l'indimenticabile semifinale: dopo la sconfitta al Franchi, la Fiorentina riuscì a ribaltare il risultato nella partita di ritorno grazie a una super prestazione, culminata nel gol decisivo di Barak.