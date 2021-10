DRAGOWSKI, Polacco ko su un rinvio: guaio serio?

Piove sul bagnato in casa Fiorentina: negli istanti finali di gara, in occasione dell’ultimo rinvio dal fondo di Dragowski, il portiere polacco si è seriamente infortunato, rimanendo a lungo a terra anche quando il gioco era ripreso. Al termine della partita poi, mentre la squadra viola era già tornata negli spogliatoi, il polacco è rimasto disteso sul terreno di gioco per farsi medicare dallo staff sanitario viola. Per fortuna del numero 69 ci sarà la sosta ma le condizioni del portiere andranno monitorate attentamente.