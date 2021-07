DRAGO A FV, Sensi? Io capii subito tutte le qualità

Tra i tanti nomi accostati alla Fiorentina in vista della prossima stagione c'è anche quello di Stefano Sensi. Non sarà facile riuscire ad assicurarsi il talentuoso centrocampista dell'Inter ma la dirigenza viola ci proverà fino all'ultimo. Per commentare questo possibile trasferimento la redazione di FirenzeViola.it ha contattato l'ex allenatore del classe '95 i tempi di Cesena: Massimo Drago: "Stefano veniva da un campionato in Serie C, con il San Marino, in cui erano retrocessi pur possedendo un centrocampo di grande qualità. Quando arrivò doveva rimanere con noi solo quattro o cinque giorni perché poi sarebbe andato via ma io appena lo vidi decisi di tenerlo. Capii subito che aveva qualcosa di speciale e che quindi lo volevo con me".

