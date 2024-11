DODO, Prima convocazione con la Nazionale Verde-oro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c'è la convocazione in Nazionale brasiliana di Dodo. Il terzino ha fatto scalo a Lisbona per raggiungere la Nazionale del c.t. Dorival Junior. Dopo la squalifica di Vanderson di ieri dove il Brasile ha pareggiato con il Venezuela, Dorival Junior ha chiamato Dodo che in questi mesi si è ben distinto con la maglia viola. Per il terzino ex Shakhtar Donetsk si tratta della prima convocazione in assoluto con la nazionale maggiore.